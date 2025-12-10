瘦瘦針停藥會復胖？300人實驗結果：一年後仍有50%以上減重效果

針對民眾關心的猛健樂停藥後復胖問題，新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸表示，停藥後藥效消失其實是優點而非缺點，代表藥物會隨時間代謝，不會永遠留在身體裡，若有副作用也能隨停藥緩解。

研究數據說明，300個人使用猛健樂九個月後停藥一年的結果顯示，接近一半的病人仍維持50%以上的減重成果。（示意圖／123RF）

許哲綸醫師在社群平台發文指出，如果有永遠抑制食慾的藥物，他反而不敢使用，因為當個案日後有增肌需求或生病時需要營養補充，抑制食慾反而變成害處。他強調，這也是瘦瘦針需要在專科醫師監督下使用的原因，必須由熟悉藥物和體重管理的醫師，根據運動、飲食情況彈性調整藥物。

廣告 廣告

關於停藥後是否會「報復性復胖」的疑慮，許哲綸醫師引用研究數據說明，300個人使用猛健樂九個月後停藥一年的結果顯示，接近一半的病人仍維持50%以上的減重成果。

許哲綸醫師解釋，在瘦瘦針問世前，坊間非法減重藥常出現體重「報復性反彈」現象，停藥後體重不僅快速回彈，還會比用藥前更高。主要原因是非法減重藥包含甲狀腺素、麻黃素等，透過「強制加速代謝」達成熱量赤字，但會干擾身體正常運作，造成心悸、焦慮等副作用，停藥後更會代謝低落，導致體重報復性反彈。

坊間非法減重藥常出現體重「報復性反彈」現象，停藥後體重不僅快速回彈，還會比用藥前更高。（示意圖／Pixabay）

相較之下，腸泌素藥物作用在食慾中樞和腸胃道，透過減少進食達到減重效果，是更符合生理的減重方式。許哲綸醫師表示，他看過許多個案在瘦瘦針幫助下培養正確的飲食、運動習慣，打好長期減重基礎，就算減少藥物使用，仍能維持部分成果，不會像以前的藥物出現報復性反彈。

許哲綸醫師提醒，若停藥後又回到用藥前的生活習慣，回到原本體態只是時間問題，但從研究數字來看，就算放飛自我，回到原本體重的時間也相當長。

延伸閱讀

吳子嘉爆料遭宜蘭議長人馬恐嚇！吳宗憲還原事實：很意外

北捷出事！亞東醫院站「恐怖人群堆疊」畫面曝光

小紅書詐騙案今年756件 刑事局公布樣態分析