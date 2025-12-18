瘦瘦針健保不給付 諮詢醫師評估使用

你也因為天冷所以食欲大開嗎？小心吃太多造成肥胖問題。WHO已經正式將肥胖納入慢性疾病的範圍，只要持續過重就會有多種併發症的風險。不過最近流行一種「瘦瘦針」，號稱打了之後就可以降低食欲，進而減重，而這項藥物也被WHO認可，許多醫師也坦言，只要在合理範圍內使用，真的能有效幫助減肥。不過使用條件BMI要高於27以上，而且具有一定的副作用，醫師建議還是從改善生活習慣下手。

冷冷的天就會讓人想要吃東西，但有些人演變成肥胖問題。許多人都希望可以不要太累就能瘦身，WHO 2025年12月最新指引推廣了藥物減重，也就是最近網路上火紅的「瘦瘦針」，不過這個瘦瘦針，到底是什麼？

肥胖醫學會理事長 林文元：「基本上大概就是透過，讓我們的民眾打了之後，或吃了之後，他的食欲比較不會增加或下降，第二個飽足感會增加，第三個是會讓胃排空減少，也就是說你吃食物下去，它比較不會那麼快速的往下走，不會快速往下走，你就會有飽的感覺。」

這些減重藥物，內含GLP-1，也就是腸泌素相關的激素，原本是針對第二期糖尿病的治療，卻額外有減肥效果。不過當然，這些藥物都會有一定的副作用。

聯合醫院中西醫整合科醫師陳建宏：「某些藥物來講，可能比較常出現的副作用，可能是集中在腸胃道的症狀方面，有些人可能會有出現像噁心 嘔吐，或是吃飯之後，或是沒有吃飯的時候，胃部不是那麼舒服，甚至有些人會有頭痛，甚至會有些掉髮等等。」

目前BMI27以上伴隨合併症，或BMI30以上，都可以合法使用這些減重藥，不過關鍵還是要和醫師討論，以個別狀況評估用量。

肥胖醫學會理事長 林文元：「如果你藥物使用的時候，你行為的改變 也是要合併去使用，這也是很重要，這也是WHO的呼籲，藥物要使用 還是要長期使用，這個長期使用，事實上是要和你的醫師做討論。」

專家提醒，減肥藥物都是經過政府核可，不用過度妖魔化。但要使用必須胖到一定的門檻，而且要合併生活習慣改善，才有辦法瘦得健康，又不復胖。

