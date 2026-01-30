瘦瘦針出事了？英國通報逾千例胰臟炎 疑涉17死

英國藥品和醫療產品監管署(MHRA)29日更新藥物安全指引，針對包含「猛健樂(Mounjaro)」、「週纖達(Wegovy)」與「胰妥讚(Ozempic)」等GLP-1類減肥與糖尿病藥物發布警示，提醒存在誘發嚴重急性胰臟炎的風險。

英國接獲1143例胰臟炎，其中包含17例死亡，疑似與瘦瘦針有關。（示意圖／Pexels）

根據《自由時報》報導，MHRA的「黃卡計畫(Yellow Card scheme)」統計顯示，目前已接獲1143例與Semaglutide(如Wegovy、Ozempic)或Tirzepatide(如Mounjaro)相關的急性或慢性胰臟炎通報，通報資料中包含17例死亡個案。這類在台灣俗稱「瘦瘦針」的藥物，因減重成效顯著而成為體態管理的熱門選擇。

MHRA安全長凱夫(Alison Cave)博士指出，患者必須保持高度警覺，雖然嚴重副作用風險很小。急性胰臟炎發生時會出現持續且劇烈的胃痛或腹痛，疼痛感可能輻射至背部，並伴隨噁心與嘔吐等典型症狀。她呼籲若出現上述跡象，應立即尋求醫療專業人員協助。

監管機構特別強調，「黃卡計畫」屬於自發性通報系統，接獲不良反應報告並不直接代表該副作用是由藥物所引起，可能涉及患者本身的基礎疾病或其他因素。然而鑑於通報數量在2025年顯著增加，其中Mounjaro相關報告佔多數，MHRA認為有必要提醒大眾這類處方用藥仍需謹慎監控風險。

胰臟炎被列為瘦瘦針「不常見(uncommon)」的副作用，發生率約1/100。但隨著使用人數增加，不良反應報告也隨之上升。 （示意圖／Pexels）

根據英國《衛報》報導，胰臟炎被列為「不常見(uncommon)」的副作用，發生率約1/100。但隨著使用人數增加，不良反應報告也隨之上升。

生產Ozempic與Wegovy的諾和諾德(Novo Nordisk)發言人表示，患者安全至關重要，建議僅在核准適應症下使用，並接受醫療監督。生產Mounjaro的禮來藥廠(Eli Lilly)則回應，仿單中已列出急性胰臟炎為副作用，呼籲患者若有胰臟炎病史應事先告知醫師，並持續監測任何不良反應。

