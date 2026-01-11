瘦瘦針別亂打！醫示警「1纇人」：健康風險飆3倍

生活中心／張予柔報導



近年來「瘦瘦針」與快速減重方式興起，不少民眾為追求變瘦，達到自己的理想體重而選擇嘗試。不過醫師提醒，醫學界近年累積的大型研究顯示，過瘦（BMI＜18.5）的人健康風險反而高出3倍，過度追求輕盈可能是健康警訊，而非健康象徵。





「瘦瘦針」減重輕鬆又快速？醫生示警「1纇人」要注意：健康風險飆3倍

醫師引述丹麥大型研究指出，太瘦反而更危險，BMI過低的人因肌肉不足、免疫力差，健康風險甚至高於輕度過重族群。（圖／民視新聞資料照）

聯安預防醫學機構總院長、消化內科醫師鄭乃源指出，2025年丹麥研究團隊分析八萬多名受試者健康數據，結果顛覆了長久以來的印象：BMI 低於18.5的過瘦族群健康風險明顯升高，即使在正常體重範圍中偏低者，風險也高於BMI25～35的輕度過重族群。研究指出，過瘦者常因肌肉量不足，導致免疫力下降，感染後恢復力差，骨密度低、骨折機率高，長期追蹤甚至比輕度肥胖者的死亡率更高。

「瘦瘦針」減重輕鬆又快速？醫生示警「1纇人」要注意：健康風險飆3倍

醫師指出，太瘦不一定健康，肌肉少免疫力差、外瘦內胖風險高，一旦生病更難恢復，反而增加死亡風險。（圖／翻攝畫面）

鄭乃源分析，過瘦帶來風險主要有3點。首先，肌肉量不足會降低免疫力與行動能力，身體缺乏足夠胺基酸供應生病時修復，感染或發炎後恢復較慢。其次，「瘦胖子」族群雖外表纖瘦，但內臟脂肪偏高、胰島素阻抗及血脂血糖指標不佳，仍面臨高健康風險。最後，過瘦者一旦生病，缺乏肌肉與能量支撐，容易進入虛弱或併發症狀態，死亡風險因此升高。

「瘦瘦針」減重輕鬆又快速？醫生示警「1纇人」要注意：健康風險飆3倍

聯安健檢數據顯示，BMI過輕者多為女性，醫師提醒別只看體重，補足肌肉、顧好體脂與內臟脂肪，才是真正的健康關鍵。（圖／翻攝畫面）

根據聯安2025年33,404筆健檢大數據，約有5%受檢者 BMI 過輕，其中86%為女性。鄭乃源建議，民眾不要單看體重數字，而應關注身體組成，包括肌肉量、體脂肪與內臟脂肪等指標，搭配均衡飲食、蛋白質攝取與阻力訓練，提升肌力與代謝健康，才能真正降低健康風險。





