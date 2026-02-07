瘦瘦針副作用爆大規模訴訟！台灣21件含「胰臟炎、腸阻塞」 食藥署示警

近期國際爆瘦瘦針副作用，掀大規模訴訟潮，台灣也有21件疑似不良反應通報。圖／攝影陳儷文

為了讓體重下降，近年掀起「瘦瘦針」減肥風潮，包括肥胖率高的美國，就有高達3100萬人使用，不過近期傳出逾4千名使用者因此發生結腸破裂、喪失視力、膽囊壞死等嚴重副作用，向藥商發起訴訟；不僅如此，台灣也傳出停經、胰臟炎及腸阻塞等症狀。食藥署指出，近年確實有21件疑似不良反應通報，又近年銷售量快速增加，已針對違規販售業者稽查裁罰，提醒民眾若需使用瘦瘦針，務必經醫師評估。

近期美國爆使用瘦瘦針後出現嚴重副作用，大批使用者向藥商發起訴訟，而根據食藥署全國藥物不良反應通報系統統計，自2023年至2025年共接獲台灣民眾21件疑似不良反應通報，包含腹痛、腸阻塞、胰臟炎等腸胃疾病，以及低血糖、噁心、嘔吐、注射部位不適等症狀。

廣告 廣告

然而近5年台灣瘦瘦針銷售量，自以往不到10萬針，至2025年已成長超過百萬針，數量增加過快，對此，食藥署於2024年起請全台衛生局加強稽查，發現查核487家業者，違規家數就有85件，包含診所及藥局，以非藥商執行藥商業務、藥品調劑未依一定作業程序、無處方販售處方藥等，裁處金額計260萬元整。

食藥署指出，瘦瘦針屬「處方用藥」，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，警告民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，導致危害身體健康，而藥局也應經過處方才能開立藥物。

另外，目前我國核准用於「體重控制」之GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。

食藥署提醒，若需要使用瘦瘦針，應經過醫師評估，並開立處方、由藥師調劑給藥，勿於網路或來路不明管道購買。圖／食藥署

食藥署提醒，該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例，因此使用前應與醫師充分討論並接受評估，若使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫；雖然目前並無使用瘦瘦針後，出現危及生命與死亡之個案，不過食藥署強調，將持續掌握國內外使用安全警訊，並於必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。



回到原文

更多鏡報報導

美國會議員曝「川普7月揭密UFO證據」：是人類該知道的真相

藥品也要大掃除！注意這5類需回收、藥水勿倒馬桶 處理方式一次看

人瑞娶看護「證婚人身分」不意外？ 中國媽媽：台灣人挺純樸

去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單