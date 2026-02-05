瘦瘦針副作用！中醫師揭月經失調真正關鍵

▲有不少患者使用「瘦瘦針」後月經失調，中醫師表示這不是是藥物本身「傷到生殖系統」，而是體重快速變化與內分泌調節，間接影響女性的生理節律。。（示意圖／資料照）

[NOWnews今日新聞] 「瘦瘦針」療程吸引不少減重族群嘗試，但近來在國外傳出嚴重副作用，甚至在美國出現大規模的訴訟，引起不少醫師熱烈討論，其中中醫師周宗翰表示，在他的門診所，也有遇過4到5名使用瘦瘦針的女性患者出現「月經失調」問題，但這並非表示瘦瘦針直接作用於子宮或卵巢，也不是是藥物本身「傷到生殖系統」，而是透過體重快速變化與內分泌調節，間接影響女性的生理節律。

周宗翰在臉書粉專中發文提到，在臨床觀察中，部分女性在使用瘦瘦針後，出現月經延後、經期不規律，甚至短暫停經的情形，也引發不少疑問與擔憂，這從西醫觀點來看，月經改變，多半來自「能量不足的保護反應」，當女性在短時間內體重明顯下降，特別是體脂比例快速降低時，下視丘—腦下垂體—卵巢軸（HPO axis）會受到影響。大腦會判斷目前能量攝取不足、身體處於壓力狀態，進而抑制排卵功能，這種情況稱為功能性下視丘性停經。

此外，雌激素除由卵巢分泌外，也有部分來自脂肪組織，當脂肪快速減少，雌激素濃度波動，容易導致經期延後、經量減少，甚至短暫停經，若減重過程同時伴隨熱量攝取過低、睡眠不足或心理壓力增加，壓力荷爾蒙皮質醇上升，也會進一步干擾排卵和月經穩定性。

周宗翰說明，月經異常不一定是藥物傷身，而多屬體質和規律暫時失衡，常見包括脾胃功能下降、氣血生成不足，導致衝任二脈失養或因減重壓力和情緒緊繃，影響肝的疏泄功能，使氣血運行不暢，進而出現經期不規律。另有部分個案屬於「腎氣暫時不足」的表現，而中醫所指的腎，並非腎臟疾病，而是和生殖與內分泌規律相關，當體重快速下降、能量供應不足時，身體會優先維持基本生存機能，暫時降低生殖相關運作，進而導致月經暫停。

周宗翰指出，多數因減重引起的月經改變屬於可逆狀態，當體重下降趨於穩定、營養攝取充足，並調整作息與壓力後，月經多能逐步恢復，治療與調理重點不在於過度進補，而是協助身體恢復原有的平衡。不過，若月經連續超過3個月未來，或明顯疲倦、怕冷、掉髮、頭暈等症狀，甚至有備孕需求卻長期無排卵者，應儘早就醫評估，並強調減重的目的，是讓身體更健康，而不是讓身體進入生存模式。當身體感受到安全與穩定，月經自然會回來。

