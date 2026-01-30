瘦瘦針助孕暗藏麻醉風險 凍卵、試管前應停用1至2個月 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

號稱減重神器的「瘦瘦針」近年風靡全球，不少有多囊卵巢症候群或肥胖困擾的備孕女性，也希望藉此控制體重、提高受孕率。不過，婦產科醫師提醒，這類藥物具有延緩胃排空的特性，若在進行取卵手術或植入手術前未及時停藥，恐增加麻醉過程中的嘔吐與吸入性肺炎風險，因此凍卵、試管前應停用1至2個月。

開業婦產科醫師李日升表示，瘦瘦針屬於GLP-1類藥物，主要作用在調節食慾與血糖，目前研究並未顯示會直接影響卵巢功能或卵子品質。不過，若短時間內體重下降過快，可能導致月經週期改變或排卵延遲，反而不利於懷孕時機的掌握。

李日升強調，對準備懷孕的女性來說，重點不在於減重藥物本身，而是身體是否已回到穩定狀態。當體重、代謝與荷爾蒙趨於平衡後，再進行凍卵或試管療程，成功率與安全性都會較理想。

GLP-1類藥物在生殖治療中得小心潛藏危機。李日升說，除了短期的抑制食慾，還會顯著延緩胃部排空速度，由於取卵手術多需進行靜脈麻醉，若患者胃部食物殘留過久，麻醉時易發生內容物逆流，導致嚴重的吸入性肺炎或窒息。

李日升指出，針對正在使用瘦瘦針、又計畫凍卵或試管嬰兒的女性，臨床上多半會建議在取卵、胚胎植入或自然懷孕前，至少停藥1至2個月，讓藥物充分代謝，並讓身體恢復穩定的生理節奏。這不僅是為了麻醉安全，也是為了讓身體代謝與荷爾蒙回歸穩定。

李日升說，雖然目前初步研究顯示，在懷孕初期意外使用GLP-1藥物並未觀察到胎兒重大畸形風險顯著增加，但由於相關臨床樣本數仍有限，基於優生學考量，懷孕期間仍應全面禁用減重藥物。若在施打瘦瘦針期間發現意外懷孕，準媽媽們也不必過度焦慮，根據歐洲一項研究指出，分析160多位懷孕初期仍使用GLP-1的孕婦，並未發現胎兒重大畸形風險明顯增加，不過，樣本數仍有限，且多數個案在懷孕5周內即停藥，若有使用瘦瘦針的準媽咪，應立即停藥並告知生殖科醫師或婦產科醫師，安排後續的血糖監測與超音波追蹤。

