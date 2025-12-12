瘦瘦針助「大腸癌患者死亡率」降逾五成！肥胖族群最明顯

一項研究團隊發現，使用腸泌素GLP-1藥物（瘦瘦針）的大腸癌患者，五年內死亡率僅為15.5%，相較於未使用者的37.1%，降低幅度超過一半，其中身體質量指數（BMI）超過35的肥胖族群獲益最為顯著。

研究發現，使用腸泌素GLP-1藥物（俗稱瘦瘦針）的大腸癌患者，五年內死亡率僅為15.5%。（示意圖／Pixabay）

這項刊登於國際科學期刊的研究來自於加州大學聖地牙哥分校研究團隊，分析了超過6800名大腸癌患者資料，結果顯示使用瘦瘦針與未使用者的死亡率差距達21.6個百分點。復健科醫師王思恒在臉書分享此研究時指出，研究團隊推測，肥胖會導致全身性發炎反應和代謝壓力，與癌症有密切關聯，而GLP-1藥物的相關機制可能協助逆轉這種體質。

「此研究現階段仍為觀察性指標，僅告訴民眾GLP-1藥物和癌症有強烈關聯。」王思恒提醒，在臨床試驗確認因果關係前，民眾不應將該藥物視為仙丹。他強調，一般人真正的抗癌良方依然是健康飲食與規律生活習慣。

瘦瘦針除了減重效果外，可能具有更廣泛的健康效益，特別是對於肥胖相關癌症患者。（示意圖／Pexels）

對於那些努力控制飲食卻仍受肥胖所苦，甚至不幸罹癌的高風險族群而言，這項研究也為他們帶來另一種曙光。研究結果顯示，瘦瘦針除了減重效果外，可能具有更廣泛的健康效益，特別是對於肥胖相關癌症患者。

國外研究指出，腸泌素GLP-1藥物近年成為熱門減重工具，現在更發現其可能具有抗癌潛力。然而專家提醒，在更多臨床證據出現前，民眾仍應以維持健康生活型態為優先，不應過度依賴藥物。

