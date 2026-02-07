瘦瘦針國內21件疑不良反應通報 食藥署示警：誤用傷身

GLP-1受體促效劑類藥品被視為快速減重新選擇。（示意圖／達志／美聯社）

全球近年掀起瘦瘦針減重風潮，也引發相關安全性討論。衛生福利部食品藥物管理署今（7）日說明，國內近三年共接獲21件瘦瘦針疑似不良反應通報，包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，尚未觀測到藥品整體安全性異常趨勢。不過食藥署示警，該藥品須經專業醫療評估後開立處方，也須符合BMI等使用條件，民眾不可從非正規管道自行購買使用。

近期國際新聞報導，美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，而英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。

食藥署強調，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。

食藥署進一步說明，目前我國核准用於「體重控制」之GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。統計自全國藥物不良反應通報系統，自2023年1月1日至2025年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，目前尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，但民眾使用瘦瘦針仍應留意可能的副作用風險。

食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。食藥署亦將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。

