瘦瘦針國外爆大規模訴訟 近3年國內通報21件不良反應
美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，英國也發布相關安全警訊。衛福部食藥署表示，近3年我國通報不良反應共21件，提醒民眾瘦瘦針屬處方用藥需經醫師評估，目前未監測到藥品異常，不過仍需留意副作用。
近期國際新聞報導，美國有數千名瘦瘦針使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，而英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。
目前我國核准用於「體重控制」GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。
統計自全國藥物不良反應通報系統，自2023年1月1日至2025年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，目前尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，然民眾使用瘦瘦針仍應留意可能的副作用風險。
食藥署說，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。
食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應盡速就醫。食藥署亦將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。
