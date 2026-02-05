瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死

醫師王姿允指出，自2023年以來，已有4400名患者對「瘦瘦針」藥品生產商提起訴訟。（示意圖／unsplash）

近年來「瘦瘦針」風靡市場，成為不少人眼中的快速瘦身神器，但家醫科醫師王姿允分享，自2023年以來，已有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，指控內容涵蓋嚴重胃腸問題、營養不良併發症、神經與血栓疾病等，英國也出現逾千例胰臟炎報告，包括17例死亡案例，讓她忍不住感嘆，「所以一個會讓人噁心嘔吐吃不下喝不下的藥物，我真心會怕！」

王姿允4日在臉書粉專發文表示，她前一天與美國醫師討論關於「瘦瘦針」副作用的訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量上升，起訴製造商的人數也在增加，根據《今日美國》報導，自2023年以來，已有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等。

王姿允指出，目前減肥藥物訴訟在美國多個州進行聯合訴訟，其中律師團提出的傷害包括以下10種：

1、胃腸道嚴重問題

75%的人主張出現胃麻痺（gastroparesis）的狀況，表現為嚴重延緩胃排空，有人被診斷為嚴重或永久性胃麻痺或胃輕癱（stomach paralysis or gastroparesis）。還有人腸阻塞或腸梗塞，部分人需要接受手術，還有人結腸破裂。另有8%的人因嚴重嘔吐到需要住院治療，還有人因噁心、嘔吐、腹瀉、便秘或其他胃腸道問題，需要住院或多次就醫。

2、眼睛與神經相關問題

例如突發性視力喪失、新的色盲或眼部血流中斷（NAION）、視神經喪失等。

3、深靜脈血栓或肺栓塞，有死亡案例。

4、肝腸道外傷或需要手術。

5、營養不良併發症。

6、壞死性胰臟炎。

7、需要手術的咽部損傷。

8、術中肺吸入。

9、2022年3月之前發生膽囊損傷，導致膽囊切除。

10、胰腺癌。

王姿允提到，與此同時，英國也警示，目前已出現超過千例的胰臟炎報告，包括17例的死亡個案。

王姿允說，製藥公司（如Novo Nordisk和Eli Lilly）堅稱，這些藥物都已經過嚴格測試與FDA審查，並明確標籤說明已知風險（如胃腸不適），在許多臨床試驗與大規模觀察性研究中，安全性整體被認為是良好。而有些受害者指控，仿單並未「強調死亡風險」，許多開立的醫師也並未讓他們了解到這些風險。

王姿允認為，民眾心存僥倖，加上醫師淡化風險跟安全性保證，就是這些悲劇發生的原因；對藥廠而言，他們的工作只有砸錢研發跟做研究，以及用研究結果申請藥證，只負責把可能的副作用列出，並不負責民眾的心態和醫師的話術，雖然在判決結果下來前，很難說明到底是「減重」的副作用，還是「藥物本身導致」，但一般無藥物飲食減重沒有強迫胃延遲排空的副作用，也不擔心會脫水。

王姿允強調，胰臟炎、膽結石、胃腸副作用、吸入性肺炎，都與「強迫吃不下、喝不下」有強烈關聯，這就是她為什麼堅持不用藥物，因為在她的認知裡，減重需要吃的食物跟水量都很大，而「減掉大體重」本身就伴隨流失肌肉跟脫水的風險，「所以一個會讓人噁心嘔吐吃不下喝不下的藥物，我真心會怕！」

王姿允說，如果這些訴訟後續真的判賠，對藥廠來說會是相當大的重創，她建議開藥醫師應將副作用跟風險說清楚，開藥的劑量和時間越短越好，民眾把癮戒掉後，就趕緊用健康的飲食和生活型態維持已瘦下的體重，或繼續往目標前進。

