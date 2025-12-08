瘦瘦針對壓力肥沒用！女產後為瘦身打針無效還胖2公斤

阮綜合醫院身心內科主治醫師洪櫻娟指出，若真的想施打瘦瘦針，施打前務必與醫師討論過去的情緒或心理病史，施打後也要觀察自我情緒變化，唯有心理和生理同時健康，減重才能真正成功，並且不易復胖。（阮綜合醫院提供／紀爰高雄傳真）

高雄38歲丁姓女子，3年前生產後體重突破70公斤，為了瘦身，她和朋友一起去醫美診所打「瘦瘦針」，結果卻面臨噁心嘔吐、煩躁不安的副作用，沒瘦之外反而胖2公斤，後來求助大醫院身心舒壓減重門診，被診斷出是壓力肥，透過醫師舒壓治療，壓力賀爾蒙逐漸降低，內分泌協調後，睡眠品質也改善，成功減下5公斤。

丁女產後家庭工作兩頭燒，事事求好的她，導致慢性壓力大，睡眠品質也不穩，即便她生活習慣、飲食都很自律，但產後肥胖卻遲遲沒有恢復正常。

為了能瘦下來，丁女和朋友相約去診所施打瘦瘦針，卻因噁心嘔吐、煩躁不安的副作用導致睡眠更差，沒看到瘦身效果之外，還比之前胖2公斤，整個人更加焦躁。

近期丁女前往高雄阮綜合醫院「身心舒壓減重門診」，經醫師洪櫻娟評估診斷為「壓力肥」，透過醫師的舒壓治療，2個月內丁女壓力荷爾蒙逐漸降低，內分泌自然協調，睡眠品質大幅改善，現在的丁女士神清氣爽，體重還減下5公斤，讓她驚喜之餘更有信心朝正常體重邁進。

洪櫻娟指出，俗稱的瘦瘦針、減重針，其實是治療糖尿病的降血糖針劑用藥，成分為一種腸泌素GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體促效劑，作用機制包括刺激胰臟分泌胰島素並抑制升糖素釋放，以降低血糖；延緩胃排空，使消化變慢並延長飽足感；使大腦中樞神經抑制食慾，藉此達到體重控制目的。

洪櫻娟強調，目前醫學研究尚未確定GLP-1是否直接影響腦內血清素或多巴胺系統，但研究與臨床經驗觀察到的情況有造成情緒影響、食慾差、進食不足導致血糖波動、焦慮易怒、情緒不穩，或出現噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等不適。

洪櫻娟建議，若真的想施打瘦瘦針，施打前務必與醫師討論過去的情緒或心理病史，施打後也要觀察自我情緒變化，若出現明顯情緒惡化，應立即回診考慮暫停或調整治療；另也要確保營養與睡眠，避免過度節食以免低血糖加重情緒不穩。她也呼籲，任何治療都應以身心整合為原則，藥物只是其中一環，更需要生活作息、營養、社交支持、心理輔導等相互配合。

