瘦瘦針引發「咳嗽副作用」？醫：咳超過這時間盡快就醫
瘦瘦針引爆減重革命，相關副作用同樣引發大家注意，許多名人和醫師接連表示看法，除了復胖問題、視力模糊，甚至可能還會出現咳嗽異狀？家醫科醫師楊宗衡針對「咳嗽症狀」引用研究指出，目前證據顯示「減重針與慢性咳嗽風險的確有輕度關聯」，相關健康瘦身新知成為大家關注焦點。
Joeman、小禎談瘦瘦針
瘦瘦針引爆名人瘋追，包括狂剷30kg的百萬YouTuber「Joeman」因為使用瘦瘦針揪出「復胖兇手」、劉亮佐分享打3種瘦瘦針心得、小禎（胡盈禎）暢談瘦瘦針需注意肌肉流失問題等。
也有醫美從業醫師Jonathan分享瘦瘦針可能導致「視力突然模糊」的副作用，而減重名醫魏士航，則透露瘦瘦針對自己無效的瘦身心得，許多醫師甚至紛紛喊話，可能出現會「減緩腸胃蠕動」等相關副作用。
瘦瘦針會導致咳嗽副作用？
家醫科楊宗衡醫師，則引用一項大型世代研究內容：「使用GLP-1受體促效劑（俗稱減重針、瘦瘦針）的糖尿病患者，慢性咳嗽的風險略高於使用其他第二線降糖藥的族群」，雖然顯示減重針與慢性咳嗽風險有其關聯性，但楊醫師也表示「（瘦瘦針）不至於讓人一打針就狂咳，也還談不上要全面停用（並非巨大風險）」。
這篇發表於《JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery》期刊的研究發現，使用GLP-1受體促效劑的族群，慢性咳嗽的風險約比其他用藥者高出1至3成左右，且就算排除原就有「嚴重胃食道逆流等問題的患者」，「風險略高」的現象仍舊存在，研究結果較像是「多一個需要留意的副作用訊號」，而非「咳嗽很多所以要停用」。
楊醫師同時提醒「慢性咳嗽常見原因」發生率往往比GLP-1受體促效劑更高，可能包括以下4種情形：
上呼吸道感染後咳嗽。
過敏、氣喘。
胃食道逆流。
某些藥物如血管收縮素轉化酶抑制劑（ACEI）降壓藥等。
咳嗽「持續超過8週」需就醫
楊醫師也提醒，正在使用減重針（瘦瘦針）的患者，出現輕微咳嗽時「2個主要應對方法」：
觀察是否和「感冒」、「天氣變化」、「冷氣」或「睡眠不足」有關。
咳嗽持續超過8週，或症狀越來越嚴重，應盡快就醫（諮詢醫師是否有其它相關因素，以及是否可能與GLP-1受體促效劑相關）。
楊醫師強調若咳到影響生活品質，千萬別默默忍耐或自行停藥，建議可以透過回診與醫師討論找出真正病因，才能對症下藥：「不是每一聲咳嗽都要怪罪瘦瘦針，但每聲『咳很久』的咳嗽，都值得讓醫師聽聽看」。
更多造咖流行媒體報導
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 6
黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會
（中央社記者陳容琛台北10日電）前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將繼續努力把握。中央社 ・ 3 小時前 ・ 5
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 小時前 ・ 65
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 4
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 21
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 24
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 4
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 267
WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚
2026 年世界棒球經典賽將在明年 3 月開打，美國隊今日（10 日）再度公布四位大聯盟頂尖好手加入陣容，分別為費城費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、洛杉磯道奇捕手史密斯（Will Smith）、巴爾的摩金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及密爾瓦基釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 天前 ・ 56
被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵
被踢出F4！朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵造咖 ・ 6 小時前 ・ 23