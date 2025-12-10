瘦瘦針引發「咳嗽副作用」？醫：咳超過這時間盡快就醫





瘦瘦針引爆減重革命，相關副作用同樣引發大家注意，許多名人和醫師接連表示看法，除了復胖問題、視力模糊，甚至可能還會出現咳嗽異狀？家醫科醫師楊宗衡針對「咳嗽症狀」引用研究指出，目前證據顯示「減重針與慢性咳嗽風險的確有輕度關聯」，相關健康瘦身新知成為大家關注焦點。



Joeman、小禎談瘦瘦針

瘦瘦針引爆名人瘋追，包括狂剷30kg的百萬YouTuber「Joeman」因為使用瘦瘦針揪出「復胖兇手」、劉亮佐分享打3種瘦瘦針心得、小禎（胡盈禎）暢談瘦瘦針需注意肌肉流失問題等。

也有醫美從業醫師Jonathan分享瘦瘦針可能導致「視力突然模糊」的副作用，而減重名醫魏士航，則透露瘦瘦針對自己無效的瘦身心得，許多醫師甚至紛紛喊話，可能出現會「減緩腸胃蠕動」等相關副作用。

瘦瘦針會導致咳嗽副作用？

家醫科楊宗衡醫師，則引用一項大型世代研究內容：「使用GLP-1受體促效劑（俗稱減重針、瘦瘦針）的糖尿病患者，慢性咳嗽的風險略高於使用其他第二線降糖藥的族群」，雖然顯示減重針與慢性咳嗽風險有其關聯性，但楊醫師也表示「（瘦瘦針）不至於讓人一打針就狂咳，也還談不上要全面停用（並非巨大風險）」。

這篇發表於《JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery》期刊的研究發現，使用GLP-1受體促效劑的族群，慢性咳嗽的風險約比其他用藥者高出1至3成左右，且就算排除原就有「嚴重胃食道逆流等問題的患者」，「風險略高」的現象仍舊存在，研究結果較像是「多一個需要留意的副作用訊號」，而非「咳嗽很多所以要停用」。

楊醫師同時提醒「慢性咳嗽常見原因」發生率往往比GLP-1受體促效劑更高，可能包括以下4種情形：

上呼吸道感染後咳嗽。

過敏、氣喘。

胃食道逆流。

某些藥物如血管收縮素轉化酶抑制劑（ACEI）降壓藥等。

咳嗽「持續超過8週」需就醫

楊醫師也提醒，正在使用減重針（瘦瘦針）的患者，出現輕微咳嗽時「2個主要應對方法」：

觀察是否和「感冒」、「天氣變化」、「冷氣」或「睡眠不足」有關。

咳嗽持續超過8週，或症狀越來越嚴重，應盡快就醫（諮詢醫師是否有其它相關因素，以及是否可能與GLP-1受體促效劑相關）。

楊醫師強調若咳到影響生活品質，千萬別默默忍耐或自行停藥，建議可以透過回診與醫師討論找出真正病因，才能對症下藥：「不是每一聲咳嗽都要怪罪瘦瘦針，但每聲『咳很久』的咳嗽，都值得讓醫師聽聽看」。

