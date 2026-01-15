瘦瘦針影響胃部食物排空 醫師示警恐增加麻醉風險

醫師提醒，民眾施打「瘦瘦針」後，若要接受手術或檢查麻醉，務必清楚說明用藥史，才能確保處置安全。（圖：聖馬爾定醫院提供）

近來俗稱「瘦瘦針」的減重針劑相當流行，不少民眾透過施打GLP-1類藥物，成功控制體重與血糖。不過，醫師提醒，這類藥物並非毫無風險，特別是在接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，若未主動告知用藥情況，胃部仍堆積大量食物的情況下，恐增加嚴重併發症風險。（龐清廉報導）

嘉義聖馬爾定醫院近日在手術臨床照護中，接連遇到三名病人，雖然都已依規定空腹超過10小時，但在檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化食物。其中一名病人食物甚至堆積至幽門口，差點造成阻塞。所幸麻醉科醫師在術前詳細詢問病史，發現病人有施打「瘦瘦針」，提高警覺並調整處置方式，才避免發生嗆食等危險情況。

聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，GLP-1類藥物的作用機轉之一，就是刻意延緩胃部排空速度，延長飽足感，讓人吃得較少、不容易感到飢餓，這也是它能協助減重的重要原因。然而，也因為胃排空變慢，即使長時間未進食，胃內仍可能殘留食物，單純以禁食時間作為麻醉風險評估標準，對這類病人而言並不能反映實際胃部狀態，因為必須被視為麻醉風險評估中的特殊族群。

羅清池進一步說明，當病人進入全身或深度鎮靜麻醉後，吞嚥與咳嗽反射會暫時消失，若胃內食物逆流，極可能嗆入氣管，引發吸入性肺炎，嚴重時甚至可能危及生命，對高齡或慢性病患者來說，危險性更高。

醫師呼籲，瘦瘦針並非不能使用，而是一定要「用得安全、說得清楚」。不論是手術、內視鏡檢查，或任何需要麻醉的醫療處置，務必在術前主動告知醫師與麻醉團隊用藥史，讓醫療團隊完整評估，才能避免風險，確保處置過程的安全，千萬不要以為只是「減肥針」，就不算重要用藥資訊而輕忽。