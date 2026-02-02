瘦瘦針快速減重換來一張「老臉」？ 醫：體重震盪逾10%恐臉垮 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

近年用「瘦瘦針」藥物輔助減重的方式，快速掀起一波熱潮，不過不少民眾如願在短時間內達到體重下降的目標後，卻發現成功瘦身後，臉部出現凹陷、鬆垂、輪廓線條模糊等「老臉」現象，陷入整體氣色顯得疲憊、看起來比以前更老。醫美醫師臨床觀察，若三個月內體重下降超過原體重的10%，臉部出現凹陷與老化的風險就明顯增加，強調減重同時要顧好營養與臉部狀態。

減重減到變「老臉」，開業醫美醫師嚴嘉容表示，並非單純變瘦所造成，而是因減重過程中，臉部脂肪與膠原蛋白同步流失，導致支撐不足，進而產生臉部結構性的改變，且相較於自然老化，通常發生更快，也更明顯。

廣告 廣告

嚴嘉容說，瘦出老臉並非只發生在特定族群，而是與體重下降的速度與幅度密切相關。臨床觀察發現，若三個月內體重下降超過原體重的10%，臉部出現凹陷與老化的風險明顯增加，尤其對於臉部脂肪量本就較少、年齡接近熟齡階段，或長期處於高壓、作息不規律的人，快速減重後更容易出現夫妻宮凹陷、法令紋加深、臉頰下垂等現象。

背後不只是脂肪流失造成的外觀改變，開業醫美醫師林雨晴表示，近年部分國際研究推測，皮膚相關細胞中可能存在 GLP-1受體，此外，部分研究亦顯示，GLP-1訊號可能影響特定細胞的能量代謝與葡萄糖利用效率，影響細胞的修復與維持能力。上述變化皆被認為可能在體重快速下降的情況之下，使皮膚深層支撐結構相對減弱，進一步放大或加速臉部老化的外觀表現。

嚴嘉容強調，瘦出老臉的形成，往往同時牽涉減重速度過快，以及脂肪與膠原蛋白的同步流失，因此不論採取何種減重方式，都應特別留意營養攝取是否充足。若在減重過程中長期蛋白質與必要營養素不足，不僅影響身體修復，也會加速臉部支撐流失，使老化問題更加明顯。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

戰利品竟變罰單！日、韓買藥粧小心 觸一規定最高可罰200萬

竹笙檢出重金屬！ 黃仁勳剛造訪過「嘉佩樂酒店」違規上榜

【文章轉載請註明出處】