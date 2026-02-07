瘦瘦針怎麼打才安全？食藥署曝疑似不良反應通報數據

GLP-1受體促效劑俗稱「瘦瘦針」，近年在全球掀起熱潮，從糖尿病用藥跨界成為減重神藥，然而隨著使用人數激增，國際間副作用也頻傳。

針對民眾疑慮，我國衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）發布最新統計數據與安全警示，呼籲民眾切勿輕忽用藥風險。

美國爆大規模訴訟 失明、腸裂與腦損傷案例頻傳

根據《今日美國》報導，美國目前有數千名患者針對諾和諾德（Novo Nordisk）與禮來（Eli Lilly）等藥廠提起訴訟，指控藥廠未充分警告嚴重副作用風險。

其中，一名馬里蘭州的卡車司機恩格爾（Todd Engel）在使用Ozempic（台灣稱胰妥讚）後，不幸發生缺血性視神經病變，導致雙眼先後失明，不僅失去工作，連生活都無法自理。

除了視力受損，腸胃道重症也是訴訟焦點。一名奧克拉荷馬州的婦女麥克萊恩（JoHelen McClain）為了減重使用Wegovy（台灣稱週纖達），結果結腸無預警破裂，「像氣球一樣炸開」，導致她罹患敗血症並需終身配戴造口糞袋。

更有一名路易斯安那州的婦女因使用Mounjaro（台灣稱猛健樂）後嚴重嘔吐，導致維生素缺乏，進而引發韋尼克氏腦病變，造成永久性腦損傷與記憶喪失。

英國官方示警：恐引發致死性胰臟炎

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）近期則發布安全警訊，指出接獲多起與GLP-1藥物相關的嚴重急性胰臟炎報告。

MHRA統計顯示，自2007年至2025年10月，英國共接獲1,296件胰臟炎通報，其中包含罕見的「壞死性胰臟炎」以及19起死亡案例。

英國官方提醒，雖然嚴重副作用發生機率較低，但若患者出現「持續性且嚴重的胃痛」，且疼痛感輻射至背部，伴隨噁心嘔吐，應立即停藥並就醫。

食藥署曝台灣數據 2年接獲21件不良反應通報

針對國際間的風波，台灣食藥署指出，目前國內核准用於體重控制的GLP-1藥物成分共有三種：tirzepatide、semaglutide及liraglutide。

根據全國藥物不良反應通報系統統計，自民國112年1月日至114年12月31日止，台灣共接獲21件疑似不良反應通報，通報症狀主要包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐、注射部位不適等。

食藥署強調，雖然目前尚未觀察到藥品整體安全性出現異常趨勢，但民眾仍需對可能的副作用保持高度警覺。

瘦瘦針怎麼打才安全？謹記4原則

為了確保民眾用藥安全，食藥署提出以下4點提醒：

瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師診斷開立處方箋，藥師調劑給藥，切勿網購或購買來路不明藥品，以免買到假藥或劣藥。 目前只有部分瘦瘦針經看診後可用於12歲以上青少年，多數仍僅限成人使用，且須符合BMI使用標准。 使用前應與醫師充分討論並接受評估，以確保安全進行體重管理，避免因誤用或不當使用而傷身。 使用藥品期間，如出現疑似不良反應症狀，應儘速就醫諮詢醫師。

食藥署表示，將持續嚴密監控國內外藥品安全警訊，必要時會啟動安全性再評估，確保國人健康。