瘦瘦針成「黑針」？傳藥局無處方箋照賣！衛福部祭追溯「3措施」防漏洞

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記者簡浩正／台北報導

瘦瘦針太夯造成亂象，私下代購、偷賣、價格紊亂等，立委曾批評取得來源和保障恐成漏洞。（示意圖，取自photoAC）

近期「瘦瘦針」（GLP-1 類藥物）風行，成了民眾熱門減重選項。不過太夯也造成亂象，私下代購、偷賣、價格紊亂等，立委曾批評取得來源和保障恐成漏洞，也引發外界對用藥安全的疑慮。是否有強化管理措施？衛福部長石崇良今（15）日表示，已啟動專案稽查，並透過追蹤溯源、網路巡查與醫界合作等三大措施，防堵非法流通與濫用問題。

立委林淑芬上月中立院衛環會質詢時，提及瘦瘦針網路一堆非法賣家、日本代購也盛行，有藥局未依規定索取處方箋便直接販售藥品，更有醫美診所推出免費體驗等，批評衛福部對瘦瘦針管理消極縱容。衛福部長石崇良當時承諾，一個月內提出強化管理措施，下半年提出《藥事法》修法版本，將網路平台納入管理。

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石崇良表示去年8月起，政府就已將GLP-1類藥物列入需追蹤溯源管理的藥品。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良今日出席立法院衛環會「美國貿易代表署發布2026 NTE提及技術性貿易壁壘或SPS壁壘.....對我國食品安全造成之衝擊與因應作為」、「寵物用藥新制上路在即，犬貓及非經濟動物急重症醫療銜接...」進行專題報告前，接受媒體聯訪回應上述議題。

石崇良表示，瘦瘦針相關專案稽查已經啟動。他說其實自去年8月起，政府就已將GLP-1類藥物列入需追蹤溯源管理的藥品，要求所有流向都必須登錄，也就是藥商供應到哪些通路，都必須完整記錄，並搭配地方衛生局進行稽查。透過資料勾稽，也能檢視是否有未開立處方箋就提供藥品的情形。

他說，第二項措施是加強查緝非法取得藥品的管道，衛福部已與數發部合作進行網路巡查，若發現網路非法販售藥品的情形，將立即取締並要求平台下架、網路遮蔽，以避免不法藥物流入市面；此外，衛福部也將強化與專業醫學會及醫師公會的合作，提醒醫療端審慎使用瘦瘦針，避免過度濫用。石崇良強調，GLP-1這類藥物仍具有一定風險，應在專業醫師評估下使用。

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