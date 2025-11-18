瘦瘦針掀全球減重風潮 研究揭停打1年復胖14%
就是這款原本用來治療第二型糖尿病的腸泌素藥物，俗稱「瘦瘦針」，因為能幫助控制血糖、抑制食慾，近期被廣泛應用在減重療程中，不過國際最新研究發現，瘦瘦針只要一停藥，很容易就復胖回來。
台安醫院內分泌暨新陳代謝科主任林毅欣說，「因為藥物效果太好之外，另外第二個就是，你在使用藥物的時候，你的生活飲食模式不能夠繼續在停藥之後繼續維持。」
有項針對瘦瘦針藥物「猛健樂」的減重效果做了大型研究，並刊登在去年國際頂尖醫學期刊《JAMA》，研究團隊讓受試者使用36週後，平均大約減重2成，相當於縮胃手術的效果；之後再將受試者分成兩組、持續追蹤一年，結果發現未停藥組持續減重約25%，但停藥組的體重則是明顯反彈，增加約14%，不過醫師也警告，並非人人都適合使用瘦瘦針。
台安醫院內分泌暨新陳代謝科主任林毅欣指出，「他本身有腸胃的問題，譬如說他有比較嚴重的胃食道逆流，比較嚴重的胃潰瘍，打了或者是吃了這個藥物之後，會把這些疾病更嚴重，所以假設，他本身就固有一些腸胃道疾病的話，我們是不建議使用。」
醫師提醒民眾，想要持續維持好身材，還是得靠規律運動和健康飲食，而且瘦瘦針是處方藥物，必須經由合格醫師診斷評估，千萬不要上網購買來路不明的藥物，以免瘦身不成反而傷身。
