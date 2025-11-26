瘦瘦針新藥中期試驗出爐！ 注射、口服都有「最高減重14%」

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）公布新一代減重候選藥物「Amycretin」的中期臨床試驗結果，顯示該藥物不論是注射或口服形式，都能有效幫助第二型糖尿病患者減輕體重並降低血糖。這款新藥有望成為諾和諾德現有明星減重藥物Wegovy與Ozempic的接班人，進一步鞏固該公司在全球減重藥物市場的領導地位。

瘦瘦針新藥物「Amycretin」的中期臨床試驗結果出爐，顯示注射、口服的減重效果都不錯。（圖／資料照）

Amycretin的創新之處在於同時結合兩種荷爾蒙機制。與現有減重藥物主要模擬腸道荷爾蒙GLP-1（類升糖素胜肽-1）抑制食慾不同，Amycretin額外結合了由胰臟分泌的「胰淀素」（Amylin）荷爾蒙，這種荷爾蒙同樣具有調節食慾的功能。諾和諾德首席科學家朗格（馬丁·霍爾斯特·朗格）表示，這些試驗數據證實了Amycretin具備成為同類最佳藥物的潛力。

根據《華爾街日報》報導，這項臨床試驗共招募448名第二型糖尿病患者，評估Amycretin的療效與安全性。試驗結果顯示，經過36週治療後，接受注射劑型的患者體重減輕幅度最高達14.5%，遠高於安慰劑組的2.6%。而在口服劑型方面，服用Amycretin藥丸的患者體重減輕幅度最高達10.1%，安慰劑組則僅為2.5%，證明該藥物的口服版本在減重效果上也明顯優於安慰劑。

Amycretin在血糖控制方面同樣表現出色，接受注射治療的患者中，有89.1%的血糖降至糖尿病被視為「控制良好」的標準。( 示意圖／Pixabay）

除了減重效果外，Amycretin在血糖控制方面同樣表現出色。諾和諾德提供的數據顯示，接受注射治療的患者中，有89.1%的血糖降至糖尿病被視為「控制良好」的標準；口服組則有77.6%的患者達到此標準，顯示該藥物對於糖尿病患者的雙重療效。

安全性方面，諾和諾德表示，Amycretin的兩種劑型都顯示出安全且耐受性良好的特性，與類似療法一致。該公司已規劃於明年針對包括第二型糖尿病在內的多種適應症，展開Amycretin的後期臨床試驗，進一步評估其長期效果與安全性，為未來可能的上市申請做準備。

