瘦瘦針新藥效果達22%！藥師：效果媲美手術

吳紹尹

最新醫學研究顯示，GLP-1類藥物（俗稱「瘦瘦針」）對非糖尿病的過重或肥胖者有顯著減重效果，其中尚未上市的瑞他魯肽（Retatrutide）治療後體重減少幅度高達22.1%，效果幾乎可與減重手術相媲美。

尚未上市的瑞他魯肽（Retatrutide）治療後體重減少幅度高達22.1%，效果幾乎可與減重手術相媲美。（示意圖／Pexels）
尚未上市的瑞他魯肽（Retatrutide）治療後體重減少幅度高達22.1%，效果幾乎可與減重手術相媲美。（示意圖／Pexels）

《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）刊登的系統性文獻回顧與統合分析，針對非糖尿病成人使用GLP-1類藥物的效果進行研究。藥師洪正憲表示，該研究分析了二十六項隨機對照試驗，共納入一萬五千四百九十一名受試者，平均年齡介於三十四至五十七歲，身體質量指數（BMI）約三十至四十一公斤／平方公尺，代表典型的過重或肥胖族群。

研究中的治療藥物包含已上市的三種藥物：利拉魯肽（liraglutide）、司美格魯肽（semaglutide）、替爾泊肽（tirzepatide），以及九種仍在開發中的GLP-1單效或多重共效藥物。這些藥物的治療時間從十六週到一百零四週不等，中位數約四十三週。

洪正憲進一步解釋各藥物的減重效果，替爾泊肽每週十五毫克治療七十二週後，體重平均減少約17.8%；司美格魯肽每週2.4毫克治療六十八週後，體重平均減少約13.9%；利拉魯肽每日3.0毫克治療二十六週後，體重平均減少約5.8%。

可能是顯示的文字是「常用 常用GLP-1 常用GLP-1類藥物之比較 GLP-1 類藥物之比較 成分學名 商品名 頻率及途徑 備註 Dulaglutide Trulicity （易週糖） 每週一次 iaguideTruin還牌）每遇一次使下注制 每週一次（皮下注射） （皮下注射） Victoza （胰妥善） Liraglutide 每日一次 每日一次（皮下注射） （皮下注射） Saxenda （善纖達) 每日一次 日一次（皮下注射） （皮下注射） 用於肥胖 與過重之 體重控制 Rybelsus （瑞倍適） 每日一次 Rybelsus(带倍適）每日一次（口服） 每日一次（口服） （口服） 目前唯一 口服劉型 Semaglutide gutdeOzem讚）每遇一次(使下注射) Ozempic（胰妥讚) Ozempic （胰妥讚） 每週一次（皮下注射） 每週一次 （皮下注射） Wegovy （週纖達） 每週一次 （皮下注射） Tirzepatide 用於肥胖 與過重之 體重控制 Mounjaro （猛健樂） 每週一次 （皮下注射） Lixisenatide GIP/GLP- 1雙重受體 促效劑 Soliqua （爽胰達） 每日一次 每日一次（皮下注射） （皮下注射） Soliqua द 有胰島素 洪正憲藥師」的圖像
「部分新一代藥物的減重效果驚人，體重可減少將近五分之一，幾乎可與減重手術的成效相媲美。」洪正憲特別提到尚未上市的新藥瑞他魯肽每週十二毫克治療四十八週後，體重減少幅度高達22.1%，成效令人期待。

關於安全性評估，研究顯示這類藥物的副作用大多為腸胃相關症狀。與安慰劑組相比，使用GLP-1類藥物者出現噁心、嘔吐、腹瀉、便秘等腸胃症狀的比例約為47%至84%，而對照組為13%至63%。雖然部分使用者因副作用停藥，比例約0%至26%，但嚴重不良事件比例極低，約0%至10%，並無明顯安全疑慮。

洪正憲提醒，GLP-1類藥物確實能有效幫助非糖尿病肥胖者減重，且安全性可接受，但使用時仍需專業監測與個別化評估。「未來若有更多長期與頭對頭試驗結果，將有助於釐清不同藥物間的差異，讓減重治療更精準、更安全。」他強調，這類藥物為肥胖治療提供了新的選擇，但仍需在專業醫療人員指導下使用。

