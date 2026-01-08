瘦瘦針是減重神藥？牛津研究：停藥後平均1.7年恢復原體重。取自免費圖庫pexels



以腸泌素類荷爾蒙（GLP-1）為主要成分的「瘦瘦針」風靡全球，同成分的「瘦瘦丸」也已獲美國食品藥物管理局（FDA）許可，許多減重族視為福音。但最新研究發現，使用瘦瘦針的患者在停用之後，不到兩年就會恢復原有體重，復胖速度遠比其他減重計畫更快。

《衛報》報導，這項由英國牛津大學進行的研究，刊登於重量級的《英國醫學期刊》（BMJ）。該研究審視37份研究，共追蹤9341名瘦瘦針使用者，他們平均使用瘦瘦針39週，平均追蹤時間為32週。

該研究發現，瘦瘦針使用者在停藥後，體重平均每月回升0.4公斤，平均1.7年恢復到原有體重，較採用行為療法的患者快了4倍。

數據顯示，這些受試者治療期間平均減重8.3公斤，但停藥後一年內就復胖4.8公斤。

牛津大學初級健康照護科學系的維斯特醫師（Dr. Sam West）表示，瘦瘦針使用者更快復胖，問題並非出在藥物本身，「只是反映出肥胖是慢性、會反覆復發的疾病」，也突顯初級預防的重要。

先前的研究顯示，減重藥物也可能對患者健康的其他領域帶來益處，例如先前一項研究發現，藥物可使心臟病患者的早逝風險降低一半。

不過牛津大學的研究也發現，瘦瘦針對血壓、膽固醇等代謝健康指標的改善效果，也會在停藥約1.4年之內恢復原狀。

英國糖尿病協會（Diabetes UK）研究傳播主管萊利（Faye Riley）博士表示，瘦瘦針可以是管理體重及第二型糖尿病風險的有效工具，但最新研究再次證明，瘦瘦「不是速效解決方案」，還須搭配量身設計的支持手段，讓使用者停藥後仍能繼續維持體重。

肥胖健康聯盟（Obesity Health Alliance）執行董事Katharine Jenner則指出，停藥後復胖不是個人的失敗，而是「反映出我們的飲食環境現實，那個環境不斷把人推向不健康的選項。」

她表示，應管控垃圾食物的行銷，並且讓健康食物更容易負擔與取得，否則很多使用者減重後將難以長期維持。

