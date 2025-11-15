瘦瘦針暗藏陷阱「啟動身體飢荒模式」 名醫：2條底線要守住

最近瘦瘦針在市面上非常流行。圖／鏡報

近期各式各樣的「瘦瘦針」在台灣非常流行，不管是醫院、一般診所、醫美，甚至於路邊的藥局，都能買到瘦瘦針，讓許多人趨之若鶩。有民眾就問醫生，只要打瘦瘦針就能減肥成功，為什麼還要做飲食控制？減重醫師蕭捷健表示，瘦瘦針的陷阱是「啟動了身體的饑荒模式」，最後反而壓不住食慾，而且有2條底線一定要守住，否則的話，施打瘦瘦針只會產生「溜溜球效應」而已。

蕭捷健在臉書粉絲頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，自己堅持在有需要的情況下使用藥物，也一定要搭配飲食控制，這才是真正幫你省錢：省下未來復胖的錢。他說，對於減重的經驗是「慢，才是真的快」，因為人們太容易被立即見效的快感誘惑。很多人急著衝高劑量，享受體重快速下降的數字，卻忘了健康是一場持久賽，人生其他事也一樣。

瘦瘦針的陷阱

很多客人會向蕭捷健抱怨，瘦瘦針越打越媒用，以為是藥物失效了，其實是自己搞砸了。他說，當你用高劑量壓到什麼都吃不下，你的蛋白質攝取會嚴重不足。這時，身體會以為你正處於營養不良的危機中。為了生存，它會增加你的食慾，逼你去尋找高熱量的食物。結果就是：藥物在幫你踩剎車，但你的身體本能卻在猛踩油門。你當然覺得藥物「失效了」、食慾「壓不住了」。

守住2條底線

1. 劑量不要過高：不需要衝到最高，要的是「剛剛好的抑制」，而不是「完全的厭食」，讓你可以吃足營養。

2. 守住肌肉的營養底線：千萬不要用一個很大的劑量來讓自己什麼都吃不下。目標是維持肌肉。除了足夠的蛋白質（減重越快，需求越多，每週1.5％體重降幅就需要高達體重２倍蛋白質），維持基本的碳水化合物（每公斤體重 1g）和脂肪（每公斤體重 1g）也極為重要。

蕭捷健說，當你在「最低有效劑量」下，並搭配足夠的營養，副作用很少（噁心、想吐的機率大減）、身體不會反撲（內生性食慾穩定）、你省下了錢（不用一直加高劑量，也避免了未來復胖的錢）。用對了，它能幫你reset身體，贏得這場耐力賽。 用錯了，它只是讓你體驗一次史上最快的「溜溜球效應」。



