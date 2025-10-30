瘦瘦針正夯我適合打嗎？減重醫師劉伯恩：非糖尿病者恐出現低血糖暈眩

血糖暴跌引爆交感神經反應

劉伯恩指出，這名病患原本血糖正常，但由於瘦瘦針的主要成分是 GLP-1（類腸泌素），它能抑制食慾、延緩胃排空、降低血糖。若非糖尿病患者施打過量，容易出現「極低血糖症候群」，導致交感神經急速反應，腸胃蠕動加速引起劇烈嘔吐，甚至造成頭暈、心悸等危險狀況。

「這類藥物對糖尿病患者來說，是控制血糖的輔助，但對沒有糖尿病的人而言，卻可能讓身體陷入能量危機。」他提醒，許多看似「輕鬆變瘦」的效果，背後都有潛藏風險。

「類人工激素」長期使用恐讓身體鈍化

全球正掀起 GLP-1 減重熱潮，但劉伯恩直言：「許多人只看到療效，卻忽略安全性。」這類針劑的成分屬「類人工激素」，若長期或高劑量使用，可能讓身體對自身激素的敏感度逐漸下降。「簡單說，身體會被養壞，以後沒有外來刺激就懶得自己分泌。」

他也提醒，目前尚未有長期追蹤研究能證實停藥後是否會出現「戒斷反應」，例如暴食、焦慮、體重反彈等問題，「這些都應列入風險評估」。

打了沒瘦？別陷入「一針治百病」的迷思

除了副作用，臨床上也常見另一種困擾，「打了沒瘦」。

「很多人以為肥胖只有一個原因，其實造成肥胖的因素多達二十幾種！」劉伯恩說，有的是代謝異常，有的是荷爾蒙失衡，也有人因壓力、睡眠、腸道菌影響體重。若沒有針對根本原因治療，單靠一種藥物很難有效減重。

他指出，世界衛生組織（WHO）統計，全球肥胖人口超過 10 億人，2035 年更將突破 19 億，「這麼多年來減肥新藥一波波推出，但肥胖率仍節節上升，代表靠藥物一味追求速效，終究不是解方。」

食慾不是只有 GLP-1 控制！大腦的 a-MSH 也關鍵

想要真正改善肥胖問題，還得了解食慾背後的「中樞機制」。劉伯恩解釋，大腦下視丘有一種名為 a-MSH（黑色素細胞刺激素） 的神經肽，是重要的食慾抑制因子。「它能降低食慾、加速熱量消耗，還能促進多巴胺等讓人有滿足感的神經傳導物質。」

換句話說，控制食慾的系統遠不只 GLP-1 一種，未來若能開發出以 a-MSH 為主的中樞性藥物，或許才是肥胖治療的新希望。

瘦身別求快，「養肌減脂」才長久

「減重的終極目標，不是體重計上的數字，而是健康體組成。」劉伯恩強調，無論使用任何減重療法，都應搭配運動、均衡飲食與肌肉維持訓練。「肌肉量下降不但會讓基礎代謝率變低，反而更容易復胖。」他提醒，瘦身不能只靠針，更要靠健康運動飲食習慣。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

