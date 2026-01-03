瘦瘦針減重藏陷阱！醫警告：四分之一掉的是肌肉

新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼警告，僅依賴瘦瘦針減重而未調整生活習慣，流失體重中約25%來自肌肉，可能造成肌力不足，施打期間務必攝取足夠蛋白質並規律運動，停藥後也需持續才能避免復胖。

最新研究顯示，僅仰賴注射瘦瘦針而不改變生活型態，不但效果可能打折扣，還容易出現令人不適的副作用。（示意圖／Pexels）

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，週纖達、猛健樂等腸泌素GLP-1類藥物近期因顯著減重效果而廣受歡迎，確實改變了減重的方式。然而根據最新研究顯示，僅仰賴注射而不改變生活型態，不但效果可能打折扣，還容易出現令人不適的副作用。國際專家整理出使用瘦瘦針的四大成功關鍵。

在飲食方面，蔡明劼指出需注意多項重點。為避免肌肉流失，每日蛋白質攝取量建議達到每公斤體重1.2至1.5克。膳食纖維部分，女性每天應攝取25克以上、男性則需30克以上，有助維持腸道健康。水分補給建議每日飲用2至4公升，或以每公斤體重35毫升計算，可協助緩解副作用。飲食內容應選擇健康餐盤組合，包含全穀類、蔬菜水果、健康蛋白質來源，以及優質油脂如橄欖油、堅果、魚油等。

運動習慣同樣不可或缺。蔡明劼表示，單純透過藥物減重，肌肉流失比例約占總減重量的25%。他建議有氧運動搭配阻力訓練並行，每週至少進行150分鐘中高強度有氧運動，加上每週2至3次重量訓練，這是保持肌肉量、維持新陳代謝的關鍵做法。

運動習慣同樣不可或缺，蔡明劼表示，單純透過藥物減重，肌肉流失比例約占總減重量的25%。（示意圖／pixabay）

針對施打期間常見的腸胃不適反應，蔡明劼提供應對方式。出現噁心、嘔吐症狀時，可採少量多餐方式進食，並避開高油脂或辛辣食物。他建議練習正念飲食，感到飽足時就停止進食。若有便祕情況，應增加纖維攝取與飲水量，必要時可諮詢醫師使用纖維補充劑。藥物劑量調整應循序漸進，以減少身體不適感。

蔡明劼特別提醒停藥後的注意事項。研究發現，突然停藥且沒有配套措施的情況下，一年內可能反彈超過一半的已減體重。因此停藥後仍需維持行為治療與健康飲食習慣。他強調減重是一場馬拉松，建議持續諮詢醫師或營養師，獲得個人化的飲食指導意見。

