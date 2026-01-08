瘦瘦針減重輕鬆又有效？最新研究示警：復胖速度恐是常人4倍

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

使用腸泌素減重藥物如猛健樂、週纖達的減重者，在停止用藥後的復胖速度，比傳統飲食與運動減重者快4倍。最新研究數據顯示，肥胖者使用藥物後平均可減輕約五分之一的體重，但一旦停藥，平均每月會復胖0.4公斤，減掉的體重可能在一年半內全數反彈。

最新研究數據顯示，肥胖者使用藥物後平均可減輕約五分之一的體重，但一旦停藥，減掉的體重可能在一年半內全數反彈。（示意圖／pexels）

根據BBC報導，一個發表於《大英醫學期刊》的研究指出，研究人員比對了超過9000名患者的數據，其中，採取傳統飲食控制減重的人雖然減重速度較慢，但復胖速度也相對平緩，平均每月約增加約0.1公斤；服用體重管理藥物的患者則在停藥後平均每月約增加約0.4公斤。而最新型的腸泌素藥物因追蹤期較短，數據屬於估計值，體重增加的數值來到了驚人的每月0.8公斤。

廣告 廣告

專家分析，這類針劑透過模仿天然激素來調節飢餓感，長期以人工方式維持高濃度激素，可能抑制人體自身分泌功能或降低敏感度。當藥物支持突然消失，食慾控制機制會崩潰，導致強烈的飢餓感與過度進食。

研究數據顯示，肥胖者使用藥物後一旦停藥，平均每月會復胖0.4公斤，好不容易減掉的體重可能輕易就全數反彈。（圖／耕莘醫院提供）

醫學界強調，肥胖應被視為一種慢性病，如同高血壓或糖尿病的患者一般需要長期管理。如果僅依賴藥物抑制食慾，而未在用藥期間建立健康的飲食習慣與生活模式，停藥後將面臨極大的戒斷挑戰。目前，英國國民保健署建議，這類藥物應保留給有肥胖相關健康風險的患者，而非僅為了美觀而減重的人，且必須配合生活型態的改變，維持健康的飲食及運動才是長久之道。



更多FTNN新聞網報導

重訓時不可憋氣？醫師解答安全呼吸法則「可保護脊椎」

他年薪破百萬為了1件事賣力加班 網憂：身體會撐不住

長者遭搭訕推銷「青草藥」吃到洗腎 網揭老梗詐騙：菜市場、醫院最常見

