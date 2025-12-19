瘦瘦針熱潮亂象！空姐夾帶遭查緝 女用藥後急掛點滴

猛健樂減重熱潮卻也造成亂象，有國籍航空空服員夾帶大量猛健樂，遭查獲沒收、移送法辦。（圖／TVBS）

猛健樂減重藥物引發熱潮，但使用不當恐引發嚴重副作用！醫師提醒，猛健樂必須經醫師診斷且限18歲以上使用，使用時需謹慎評估，並攝取足夠蛋白質以避免肌肉流失。有民眾分享注射後出現嘔吐、低燒等不適症狀，甚至需掛點滴治療；也有空服員因夾帶藥物遭查緝。專家呼籲，無論是瘦瘦筆或瘦瘦針都屬藥物，切勿輕忽潛在風險。

猛健樂減重熱潮卻也造成亂象，有國籍航空空服員夾帶大量猛健樂，遭查獲沒收、移送法辦。（圖／TVBS）

猛健樂因顯著的減重效果而風靡一時，但隨之而來的亂象令人憂心。有國籍航空空服員因夾帶大量猛健樂入境，被海關查獲並依違反藥事法送辦。對此，航空公司回應表示組員通關規定將按照相關法規辦理。然而，有些人之所以冒險使用，部分原因是誤以為這種藥物完全沒有副作用。

施打猛健樂有條件限制，建議年齡為18歲到70歲。（圖／AI製圖）

葉小姐透過電話分享她使用猛健樂的經驗。她表示原本一支藥劑可以打16次，但她僅使用了2次就停藥，因為使用後出現胃脹氣、低燒，甚至將晚餐全部吐出。葉小姐解釋道，使用猛健樂時，雖然肚子很空，但大腦似乎受到藥物影響，會控制中樞神經產生已經8至9分飽的錯覺，導致身體出現衝突感。

儘管使用過程不舒服，葉小姐承認體重確實有所減輕。她在打了兩針後瘦了4公斤，體脂肪也從33%降到29.6%。為此，她特別拍攝影片提醒他人使用時可能面臨的不適。相較之下，另一位使用者小芯則表示自己使用猛健樂一個月瘦了3公斤，並未出現嚴重副作用。她認為常見的副作用可能包括嘔吐或厭食，但她本人適應良好，並通過食用保健品和雞胸肉來補充營養。

猛健樂使用者小芯表示，自己施打完全沒有任何不舒服，但是有多補充蛋白質。（圖／TVBS）

功能醫學醫師歐瀚文解釋，猛健樂是一種GLP-1腸胃荷爾蒙藥物，能促進胰島素分泌，與週纖達的原理相同。他指出約70%的人使用後會出現脹氣、噁心想吐等腸胃問題。若劑量過高，可能導致臉部膠原蛋白和肌肉流失，使臉部凹陷。歐瀚文建議，使用者每天應至少攝取相當於兩個手掌大小的蛋白質量，初始劑量應為2.5毫克，經評估無問題後才能逐步增加。

醫師表示，施打猛健樂必須要經過專業評估，其中有7成打完的人，會有腸胃的問題。（圖／TVBS）

歐瀚文強調，猛健樂仍屬處方用藥，僅適用於18至70歲之間的人群，且體重是重要考量因素，包括肥胖或過重且有共病的人才適合使用。他提醒大家，無論是瘦瘦筆還是瘦瘦針，都是藥物，必須經醫生評估後才能使用，以降低潛在風險。

