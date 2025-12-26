瘦瘦針熱潮席捲美國 餐廳推迷你份量主餐

在紐約生活了20年的艾克斯馬赫，嚐遍大蘋果的各種美食，不過在她開始使用控制糖尿病的藥物，也就是俗稱瘦瘦針的「胰妥讚」（Ozempic）之後，食慾大受影響，對調酒和甜食的渴望不再，連正常分量的餐食都成了負擔，兩個月下來減掉9公斤。

艾克斯馬赫表示，「當我剛開始使用胰妥讚時，我仍想維持我的社交生活，想參與晚餐聚會、分享一點食物，我也仍想點主菜和開胃菜等等，所以如果所有菜餚的份量都能小一點，我想那絕對是非常好的事。」

艾克斯馬赫的愛店，位於曼哈頓西村的「迷你村」餐廳，也嗅到這股瘦瘦針帶來的餐飲風向，因此推出小份量的早午餐，包括法式吐司和煙燻鮭魚三明治，滿足瘦瘦針使用者的小食量需求。

艾克斯馬赫指出，「我是個美食家，所以我很享受那種飢餓感，以及吃到想吃的食物時獲得的滿足感，說實話，我確實很懷念那種感覺。」

部分餐飲業者發現，愈來愈多客人點了標準分量的主餐卻吃不完，無形中造成浪費，因此推出小份量的餐食。像這套迷你餐，有一個一口大小的漢堡、一小份薯條，以及一杯90CC的酒類飲品，分量只有一般主餐的一半，定價8美元。餐盤上還幽默地擺上針筒狀醬料，讓明白瘦瘦針典故的顧客會心一笑。

餐廳老闆哈齊喬治烏表示，「因為我出門觀察到人們吃得少很多，食物只吃一口、飲料只喝一啜就結束了，這讓人感覺有點遺憾，人們沒吃完，也形成很多剩食。」

這款迷你餐推出後大受歡迎，除了備受減重人士青睞，在通膨和支出都節節上漲的時期，也吸引想省錢的消費者。

哈齊喬治烏說：「看社群媒體上的評論很有趣，大家說這才是餐點原本該有的樣子，我們覺得這很新奇，但或許這並沒那麼特別，也許這才是份量適中的餐點。」

根據美國疾病管制預防中心CDC的統計，在2024至2025年間，持有GLP-1 藥物，也就是俗稱瘦瘦針的處方籤，並且正規律使用的美國成年人佔5.9%。

醫療院所開出的處方籤數量從2020年至 2025年間增加了超過 600%。22日美國也批准「週纖達」（Wegovy）口服藥上市，預估將會讓這股使用藥物減肥的情況更加普及。

紐約大學營養學名譽教授奈索表示，「目前有大量的研究正在進行，最終我們會找到答案，但我想（瘦瘦針）是一場龐大的人類實驗。」

在健康概念的驅使下，美國的餐飲從過去的超大份量，轉為迷你餐的輕食趨勢，也讓未來的餐食選項愈來愈多樣化。