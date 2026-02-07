瘦瘦針爆不良反應 國內21通報

瘦瘦針是近年熱門的減重輔助產品，但國際新聞報導，美國已有數千名使用者提起大規模訴訟，許多人出現胃麻痺，亦有人直腸破裂、嘔吐到住院等，英國也示警提醒該藥可能引發嚴重急性胰臟炎。食藥署統計，民國112年以來，國內已有21件不良反應通報，包含腸胃疾病、低血糖、噁心等，必要時將啟動安全性再評估，若風險大於效益，最重恐撤銷許可證。

醫師王姿允近期在臉書上分享《今日美國》報導，112年以來，有4400名患者對藥商提出訴訟，從18歲到87歲不等。律師團提出的傷害包括胃腸道嚴重問題、眼睛與神經相關問題等。胃腸道問題方面，75％的人主張有胃麻痺，表現為嚴重延緩胃排空。有人被診斷為嚴重或永久性胃麻痺或胃輕癱，也有人出現腸阻塞或腸梗塞，另有8％的人嚴重嘔吐到住院。目前訴訟結果尚未出爐，期待醫師開藥前把副作用、風險說清楚。

廣告 廣告

另外，英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒瘦瘦針可能引發嚴重急性胰臟炎，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。

昕新智慧診所院長、胃腸肝膽科專家朱光恩表示，瘦瘦針主要是透過模擬人體內的腸泌素荷爾蒙 GLP-1來達到控制體重的效果。除抑制食欲，另一個重要的機轉就是緩慢胃的排空，胃裡面會長時間有食物存在，吃一點點東西就覺得腹脹，不想再吃，所帶來的問題是，食物存在胃裡面很久，會有大量的胃酸分泌，會加重原本就有的胃食道逆流及消化性潰瘍。

朱光恩說，門診常看到的副作用是噁心、反胃、嘔吐、嚴重便祕，但是較嚴重的副作用如視神經受損、胰臟炎等他沒有看過。瘦瘦針減重的效果因人而異，有人打了後狂瘦，也有人完全沒有瘦下來。他提醒民眾，體重控制不能靠藥物，且藥物可能會引發副作用，要靠嚴格的自律，飲食控制、規律的運動。

食藥署副署長王德原說，我國核准用於「體重控制」的瘦瘦針共有3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。112年至114年底，已接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。

王德原表示，食藥署將持續監測國內外安全警訊，一旦出現異常，如短時間內大量、嚴重症狀，或有臨床試驗沒見過的不良反應，就會啟動安全性再評估，了解效益和風險。若風險大於效益，將加強警語、縮減使用範圍，最嚴重則撤銷許可證，要求業者不能再賣。