瘦瘦針爆副作用引爭議！全美數千人提集體訴訟 食藥署接21通報
瘦瘦針是近年相當熱門的減重輔助產品，民國112年以來，美國已有數千名瘦瘦針使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，在胃腸問題方面，高達75％的人主張出現胃麻痺，另有人直腸破裂、嘔吐到住院等。英國藥物及保健產品管理局近期也發布安全警訊，提醒該藥可能引發嚴重急性胰臟炎。食藥署今指出，112年以來，已接獲21件不良反應通報，包含腸胃疾病、低血糖、噁心等，必要時將啟動安全性再評估。
醫師王姿允近期在臉書上分享，《今日美國》報導，自112年以來，有4400名患者對藥商提出訴訟，從18歲到87歲不等。有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟。
王姿允表示，律師團提出的傷害包括胃腸道嚴重問題、眼睛與神經相關問題等。在胃腸問題方面，75％的人主張有胃麻痺，表現為嚴重延緩胃排空。有人被診斷為 嚴重或永久性胃麻痺或胃輕癱，也有人出現腸阻塞或腸梗塞，有人手術，有人結腸破裂。另有8％的人嚴重嘔吐，到需要住院治療的程度。
英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒瘦瘦針可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。
目前我國核准用於「體重控制」之GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。根據食藥署統計，112年1月1日至114年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，目前尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，民眾使用瘦瘦針仍應留意可能的副作用風險。
食藥署提醒民眾，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前，應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。食藥署將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。
其他人也在看
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」
資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地
鼻竇炎奪命 高中生「感染至顱內」蓄膿急開腦搶救身亡
【緯來新聞網】一名高中男學生因發燒、全身不適持續5天未改善，被家人送往急診後，發現為嚴重鼻竇炎感染擴
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
肚痛送急診竟「腸子全爛」！隔天不治身亡 醫嘆：上班像在走鋼索
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導臉書粉專「急診醫師碎碎唸」近日分享一起急診案例，一名患者因劇烈腹痛、冒冷汗送醫，醫療團隊即時介入並安排手術，最...
高中生鼻竇炎「蓄膿感染大腦」 緊急開顱仍搶救無效！
一名高中男生發燒5天，但精神狀況非常差，醫師察覺有異緊急進一步檢查，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。醫師提醒，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查。
2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打
不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多......詳全文
陳宗彥驚傳二度「腦溢血」住加護病房 醫：出血性中風致死率高、預後差異大
前行政院發言人、防疫五月天成員之一陳宗彥近日驚傳再度發生「腦溢血」，目前已緊急住
番茄不是吃了就好！醫曝「關鍵2步」讓營養全吸收
生活中心／林依蓉報導番茄裡的茄紅素好處多，但若吃法不對，營養恐大打折扣。營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文指出，番茄裡的茄紅素能降低罹癌風險、保護血管並延緩老化，不過光吃番茄並不保證能讓功效發揮，關鍵在於烹調方式是否正確。他也特別分享3道家常的蕃茄料理，教民眾完整攝取番茄的抗氧化力。
害怕失智可以做什麼？中醫建議吃這4種食物 早上起床做一動作
中年人最害怕的疾病，除了癌症之外，最擔心會不會成為失智症候選人。健康主播鄭凱云邀請中醫師林舜穀在《如果云知道》節目中，分享透過飲食和穴道保健，預防失智症找上門的2大祕訣。 中醫師林舜穀指出，預防
陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前傳出腦溢血緊急送醫，在台北馬偕醫院治療，4日緊急進行第一次手術治療，今（6）日再度進行第二次手術，歷時近三小時完成，術後已轉回外科加護病房持續密切觀察。
再這樣沾恐洗腎！醫點名「這5種調味料」要少碰 醬油膏、番茄醬都上榜
台灣飲食習慣「無醬不成餐」，黑白切、火鍋、乾麵、蛋餅，總要搭配醬油膏、沙茶醬或甜辣醬才覺得夠味。腎臟專科洪永祥醫師提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，還有糖分、脂肪，慢性腎衰竭的腎友長期過量攝取可能讓腎功能持續受損、甚至走向洗腎，應謹慎食用。他也建議可改吃天然辛香料、香草等，為美食增加風味的同時也能保護腎臟健康。 醬料為何傷腎？醫師引述研究說明 有這些病況更應注意 洪永祥醫師說明，根據 2022 年發表於國際權威期刊《高血壓》（Hypertension） 的大規模研究顯示，長期攝取過量鈉離子，會導致腎內動脈壓力上升，損傷腎小球的過濾功能，對慢性腎病患者而言，可能加劇對腎臟的傷害。2021年《腎臟營養雜誌》一項研究則顯示，天然食物（如豆類、肉類）中的有機磷吸收率約四到六成，但加工醬料中常見添加「無機磷」，人體吸收率幾乎接近百分之百。腎臟排磷能力不佳的患者，可能引發「高磷血症」，導致血管鈣化。此外，也有不少番茄醬、甜辣醬為了口感，加入大量砂糖或高果糖漿，高糖對合併糖尿病的腎友更是雙重打擊。2023 年《美國腎臟病學會臨床雜誌》研究指出，高果糖攝取可能誘發尿酸上升，進一步促進腎臟間質纖
「瘦瘦針」英國示警風險 台灣累計21起疑不良通報
減重是全球課題，近期不少人流行施打「瘦瘦針」，不過誤用瘦瘦針，當心沒效又傷身，英國已發布安全警訊，提醒恐引發嚴重急性胰臟炎風險，台灣也有21起疑似不良反應通報。食藥署強調，瘦瘦針是處方藥，切勿網購或不明管道購買。
北捷車廂驚見老鼠逛街！一次看怎麼防鼠
[NOWnews今日新聞]北市衛生局30日晚間公布1例漢他病毒症候群本土確定病例死亡，為國內今年首例。而台北捷運也傳出有老鼠趴趴走。對於漢他病毒，疾管署提醒，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家...
比閱讀更有效！醫曝「1行為」讓人更聰明、開心、增肌：還能穩血糖
如何預防失智，相當重要，醫師張家銘表示，大腦退化真正的起點，時常不完全在大腦，而是在傳送到大腦的訊號溝通出問題。新研究發現，當人運動、肌肉收縮時，會釋放關鍵分子「鳶尾素」，能連結運動、肌肉與大腦間的訊號，除了讓人心情好，還能增強記憶力、長肌肉，進而能控制血糖，達到預防失智症、糖尿病等功效。
隱形牙套供應商突發停業失聯，新北市牙醫師公會啟動緊急協助機制
針對台灣隱形牙套品牌近日突然停業並失去聯繫，導致部分牙醫診所及正在接受矯正治療的患者，療程銜接受阻，甚至出現付費卻拿不到牙套的情況，引發民眾不滿與重大消費爭議。 新北市牙醫師公會理
降血脂藥「66種副作用」假的？最新研究：僅4種有因果關聯 專家這麼看
斯他汀類（他汀）藥物（Statins）是臨床治療高血脂相當有效的降血脂藥物，仿單上卻列了至少66種副作用，令人心驚。醫學期刊《刺絡針》（The Lancet）最新發布研究成果顯示，只有4項副作用與藥物有關，且發生率相當低。（記者：簡浩正）