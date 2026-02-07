瘦瘦針爆副作用引爭議！全美數千人提集體訴訟 食藥署接21通報

瘦瘦針是近年相當熱門的減重輔助產品（本報資料照/王家瑜攝）

瘦瘦針是近年相當熱門的減重輔助產品，民國112年以來，美國已有數千名瘦瘦針使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，在胃腸問題方面，高達75％的人主張出現胃麻痺，另有人直腸破裂、嘔吐到住院等。英國藥物及保健產品管理局近期也發布安全警訊，提醒該藥可能引發嚴重急性胰臟炎。食藥署今指出，112年以來，已接獲21件不良反應通報，包含腸胃疾病、低血糖、噁心等，必要時將啟動安全性再評估。

醫師王姿允近期在臉書上分享，《今日美國》報導，自112年以來，有4400名患者對藥商提出訴訟，從18歲到87歲不等。有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟。

王姿允表示，律師團提出的傷害包括胃腸道嚴重問題、眼睛與神經相關問題等。在胃腸問題方面，75％的人主張有胃麻痺，表現為嚴重延緩胃排空。有人被診斷為 嚴重或永久性胃麻痺或胃輕癱，也有人出現腸阻塞或腸梗塞，有人手術，有人結腸破裂。另有8％的人嚴重嘔吐，到需要住院治療的程度。

英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒瘦瘦針可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。

目前我國核准用於「體重控制」之GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。根據食藥署統計，112年1月1日至114年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，目前尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，民眾使用瘦瘦針仍應留意可能的副作用風險。

食藥署提醒民眾，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前，應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。食藥署將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。

