瘦瘦針爆國際安全警訊 國內21件不良通報 食藥署：多腸胃症狀

〔記者羅碧／台北報導〕俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑類藥品，近來在國際間接連出現安全警訊，食藥署指出，根據我國全國藥物不良反應通報系統統計，國內共接獲21件疑似不良反應通報，多為腸胃道相關不適，以及低血糖、噁心、嘔吐等，提醒民眾，「瘦瘦針」屬處方用藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成，反而危害自身健康。

近期國際新聞報導，美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品(俗稱瘦瘦針)使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，而英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。

食藥署提醒，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。

食藥署副署長王德原指出，目前我國核准、且具有「體重控制」適應症的 GLP-1 受體促效劑類藥品共有3種成分，分別為 tirzepatide(猛健樂)、semaglutide(善纖達)及 liraglutide(胰妥讚)。自2023年1月1日至2025年12月31日止，21件疑似不良反應中，症狀多為腸胃道相關不適，包括腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。

王德原表示，目前掌握的不良反應通報，並未觀察到嚴重不良反應或整體安全性異常的情形，也尚未發現風險增加的趨勢。21件通報中tirzepatide 成分有16件、liraglutide 成分有5件，相關案件多是透過醫療機構或民眾依規定通報，推測使用的應為合法藥品。

王德原說明，GLP-1 類藥品原本主要用於血糖控制，其中部分成分另有核准適應症可用於體重控制，但是否適合用於減重，仍須經醫師依個別狀況進行專業評估。他強調，這類藥品在使用上有明確的BMI條件限制，並非人人適用，若依醫師評估、合法處方及正規用藥流程使用，發生不良反應的風險相對可控。

食藥署也提醒，部分瘦瘦針經醫師評估後可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用。民眾在使用前，應與醫師充分討論、接受完整評估，使用期間若出現疑似不良反應，應儘速就醫，由醫療人員評估是否需調整或停用藥物。

食藥署強調，將持續掌握國內外相關安全性資訊，並視需要啟動藥品安全性再評估機制，以確保民眾用藥安全。

