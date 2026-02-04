瘦瘦針爆大規模訴訟！「超過千例胰臟炎」副作用 含17例死亡個案

生活中心／綜合報導

瘦瘦針副作用在美國已產生大規模訴訟，英國也在跟警示超過千例的胰臟炎報告，包括17例的死亡個案。（圖／資料照）

「瘦瘦針」猛健樂近來成為熱門的減重工具，不過相關副作用也逐漸浮上檯面。家醫科醫師王姿允分享，自2023年以來，有4400名患者對瘦瘦針生產商提起訴訟，傷害包括胃腸道嚴重問題；眼睛與神經相關問題；深靜脈血栓或肺栓塞；肝腸道外傷或需要手術；營養不良併發症；需要手術的咽部損傷；術中肺吸入；膽囊損傷；胰腺癌。英國也警示超過千例的胰臟炎報告，包括 17例的死亡個案。.

王姿允醫師在臉書以「瘦瘦針副作用在美國已產生大規模訴訟」為題，寫道，昨天跟美國醫師討論這些訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量的上升，起訴製造商 的人數也在增加。據《今日美國》報導，自2023年以來，有 4400名患者對藥品生產商提起訴訟。原告的年齡從18歲到87歲不等。

目前減肥藥物訴訟在美國多個州聯合訴訟，其中律師團提出的傷害包括：

1.胃腸道嚴重問題

75%的人主張有胃麻痺（gastroparesis），表現為嚴重延緩胃排空。有人被診斷為 嚴重或永久性胃麻痺或胃輕癱（stomach paralysis or gastroparesis）。

腸阻塞或腸梗塞，有人手術，有人結腸破裂。

嚴重嘔吐（8%）到需要住院治療的程度。

大宗就是噁心、嘔吐、腹瀉、便秘或其他胃腸道問題的 嚴重和持續症狀，需要 住院或多次就醫。

2.眼睛與神經相關問題

例如突發性視力喪失、新的色盲或眼部血流中斷（NAION）、視神經喪失等。

其他不良反應：

3. 深靜脈血栓或肺栓塞，有死亡案例

4.肝腸道外傷或需要手術

5.營養不良併發症

6.壞死性胰臟炎

7.需要手術的咽部損傷

8.術中肺吸入

9.2022年3月之前發生膽囊損傷，導致膽囊切除

10.胰腺癌

同時之間，英國也在跟警示超過千例的胰臟炎報告，包括 17例的死亡個案。

「瘦瘦針」猛健樂近來成為熱門的減重工具，不過相關副作用也逐漸浮上檯面。（示意圖，取自photoAC）

製藥公司（如 Novo Nordisk 和 Eli Lilly）的立場：他們堅稱：這些藥物經過嚴格測試與 FDA 審查，有明確標籤說明已知風險（如胃腸不適），在許多臨床試驗與大規模觀察性研究中，安全性整體被認為是良好。而有些受害者表示，仿單並未強調死亡風險，許多開立的醫師也並未讓她們了解到這些風險。

王姿允醫師寫道，胰臟炎、膽結石、胃腸副作用、吸入性肺炎，都跟「 強迫吃不下喝不下」有強烈關聯，這就是為何我堅持不用藥物，因為在我的認知裡，減重需要吃下去喝下去的食物跟水量都很大，「 減掉大體重」本身就伴隨流失肌肉跟脫水的風險，所以一個會讓人噁心嘔吐吃不下喝不下的藥物，我真心會怕。讓我們靜待接下來的訴訟結果，如果真的判賠，對藥廠來說會是相當大的重創。

