瘦瘦針爆大規模訴訟 食藥署接獲21件不良通報 恐有胰臟炎風險

台灣近年掀起「瘦瘦針」減重熱潮，但藥品安全性也引發關注。食品藥物管理署今（7）日表示，近3年共接獲21件針對GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）的疑似不良反應通報，常見症狀包括噁心、嘔吐、腸胃不適及低血糖，目前尚未觀察到嚴重不良反應。不過，因國際間陸續出現大規模訴訟與胰臟炎警訊，食藥署提醒民眾務必審慎使用。

台灣近年掀起「瘦瘦針」減重熱潮，但藥品安全性也引發關注。（示意圖／unsplash）

食藥署副署長王德原指出，國內目前核准用於體重控制的瘦瘦針成分包含 tirzepatide、semaglutide 及 liraglutide。依全國藥物不良反應通報系統統計，自112年至114年底的21件通報中，liraglutide 佔5件、tirzepatide 則有16件。雖然國內整體使用狀況仍屬穩定，但近期美國已有數千名使用者因嚴重副作用提起訴訟，英國相關主管機關也發布警訊，指出此類藥品可能引發罕見的壞死性或致死性急性胰臟炎。

食藥署強調，瘦瘦針屬於處方用藥，必須符合特定 BMI 等使用條件，部分藥品雖可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用。並呼籲民眾切勿透過網路或非正規管道自行購買，以免誤買假藥或劣藥，減重不成反而危害健康。

瘦瘦針不良反應通報多為腸胃問題，提醒民眾應經醫師評估後使用。（圖／食藥署提供）

