瘦瘦針爆集體訴訟！美數千人控胰臟炎、肺栓塞

「瘦瘦針」減重風靡全球，美國近期爆發對藥商大規模提告。（示意圖／Pixabay）





近年來，「瘦瘦針」減重風靡全球，美國脫口秀天后歐普拉、網壇傳奇小威廉絲等名人公開分享使用經驗，也掀起一波跟風熱潮。不過，美國近期爆發大規模訴訟，自2023年以來，全美已累計超過4000名使用者對藥商提告，部分患者指控出現嚴重腸胃道不適、營養不良，甚至肺栓塞等副作用。

美國脫口秀主持人歐普拉：「我以前總是在想，會不會吃太多？，吃了之後要怎麼把它消掉」、「那種不斷、不斷、不斷出現的聲音，現在終於慢慢消失了，對我來說，這才是真正的轉變。」

美國脫口秀天后歐普拉，在節目中大讚「瘦瘦針」，她原本身形豐滿，坦言多年嘗試各種方式，始終無法有效減重，直到用了瘦瘦針，才瘦了下來，就連網壇傳奇小威廉絲也公開分享自身使用經驗。

美國網壇傳奇小威廉絲：「它真的改變了我，我在身體狀態好很多，人也更有精神了，我現在能做一些以前做不到的事，就連打球時也是，以前發揮不了最好狀態，後來才發現是關節承受了太多多餘的體重。」

「瘦瘦針」就在名人口碑相傳下，在美國掀起旋風，有數百萬人使用，但爭議也接連浮現。自2023年以來，全美已經有約4,400名患者，對藥廠提告。

美國主播：「現在有成千上萬的人站出來，他們因此對這些藥廠提告。他們指控，GLP-1減重藥物的製造商，包括奧茲匹克和猛健樂，沒有事先警告可能出現的嚴重健康風險。」

使用者指控，瘦瘦針帶來的副作用，包括出現嚴重腸胃道不適，甚至引發營養不良、肺栓塞等併發症。

英國也曾通報超過1000起胰臟炎的案例，甚至有17人死亡；更嚴重的還出現突發性視力受損，包括色盲、甚至眼部血流中斷，導致視力下降。

美國記者法斯特：「不過我們訪問到的一些患者及其家屬，真的希望這些訴訟能向藥廠傳達一個明確訊息，促使他們在藥品標示上，加入更強，也更具體的警語。」

醫師表示，短時間內大幅減重，本身就可能伴隨，肌肉流失與脫水風險，建議患者還是應該透過健康飲食與生活型態來維持體重。

