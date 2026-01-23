瘦瘦針瘦太快出問題！「耳咽管關不起來」醫曝：耳悶、回音求診增

快速減重風潮盛行，新光醫院耳鼻喉科提醒，短時間內體重驟降，可能因黏膜與脂肪支撐不足，引發「耳咽管開放症」，出現耳悶、回音、聽到自己呼吸聲等不適症狀。示意圖，非本人。圖片取自Unsplash



「瘦瘦針」帶動快速減重風潮，但瘦得太快，身體真的承受得住嗎？新光醫院耳鼻喉頭頸外科近日發現，多名短時間內明顯減重的患者，陸續出現耳悶、聽到自己呼吸或說話回音等困擾，檢查後竟與「耳咽管開放症」有關。醫師提醒，快速減重恐讓耳咽管支撐結構流失，即使只減少5、6公斤，也可能引發不適。

近年瘦瘦針、猛健樂等減重藥物風靡全球，不少人短時間內成功瘦身，卻也衍生出意想不到的健康問題。新光醫院耳鼻喉頭頸外科觀察發現，近期門診中，因快速減重而出現耳悶、回音感的患者有增加趨勢，進一步檢查後，確認與「耳咽管開放症」有關。

新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄指出，耳咽管位於鼻咽與中耳之間，正常情況下多半處於關閉狀態，僅在吞嚥、打呵欠時短暫開啟，以協助平衡耳內壓力，需要使中耳跟外耳平衡狀態，聲音才傳得進耳朵裡面，也能協助排出分泌物並防止病菌逆流。一旦耳咽管功能失衡，太塞或太通都會造成問題。

郭又瑄說，耳咽管阻塞常見於感冒或鼻過敏時，患者會感到耳朵悶住，嚴重時甚至可能引發中耳炎或中耳積水；相較之下，耳咽管「關不起來」的開放症，則會讓患者反覆聽到自己說話、呼吸或吞嚥的聲音，產生明顯回音感，影響生活品質。

她進一步解釋，耳咽管開口需要足夠厚度的黏膜與脂肪作為支撐，才能順利閉合。但當體重在短時間內快速下降，身體水分減少、黏膜變薄，加上支撐耳咽管的脂肪墊流失，便可能導致耳咽管長時間處於開放狀態。

臨床上，這類患者常發現症狀在躺下時會改善，但久站、運動時反而加重，也較常見於長輩或體重變化劇烈者。郭又瑄分享，一名40多歲男性上班族，透過瘦身針在短短1個月內減重約5至10公斤，隨後出現耳悶、聽到呼吸聲與吞嚥聲等不適。檢查顯示聽力並無異常，但內視鏡下可見耳咽管周圍支撐組織明顯變薄，追問病史後才確認與快速減重有關。

郭又瑄強調，並非所有使用減重藥物或瘦身針的人都會發生耳咽管開放症，真正關鍵在於「減重速度」。部分體質較敏感者，即使短時間內只減少5、6公斤，也可能受到影響。

在治療方面，多數患者可先採保守治療，包括加強洗鼻、保養鼻咽功能、注意水分攝取，並放慢減重速度，症狀往往能明顯改善。若效果有限，才會考慮進一步手術治療，例如填充、注射玻尿酸、膠原蛋白或自體脂肪等方式。

她也提醒，耳咽管開放症通常不會直接造成聽力下降，但反覆的耳悶與回音感容易影響專注力與日常生活，若症狀持續，仍應及早就醫。診斷時，醫師會透過病史詢問、耳鏡與聽力檢查，並搭配耳鼻內視鏡檢查，排除其他耳部疾病後，才能確認原因，協助患者找回生活品質。

