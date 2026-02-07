瘦瘦針美爆集體訴訟 食藥署接獲21件不良通報

「瘦瘦針」減重風靡全球，部分患者指控出現嚴重腸胃道不適，甚至肺栓塞等副作用（示意圖／unsplash）





近年來，「瘦瘦針」減重風靡全球，包括美國脫口秀天后歐普拉、網壇傳奇小威廉絲等名人都有公開分享使用經驗，也掀起一波跟風熱潮。不過，美國自 2023 年以來爆發大規模訴訟，全美已累計超過 4,000 名使用者對藥商提告，部分患者指控出現嚴重腸胃道不適、營養不良，甚至肺栓塞等副作用。就連英國藥物及保健產品管理局也發布安全警訊，提醒使用者留意相關風險。

近期國際新聞報導，美國有數千名 GLP-1 受體促效劑類藥品（俗稱「瘦瘦針」）使用者因疑似嚴重副作用而提起大規模訴訟。英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能引發嚴重急性胰臟炎，包括罕見的壞死性及致死性胰臟炎案例。

廣告 廣告





衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業評估後開立處方，並由藥師調劑給藥。民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免取得假藥或劣藥，或因不當使用而造成健康風險，減重不成反而危害自身安全。

目前我國核准用於「體重控制」的 GLP-1 受體促效劑類藥品，tirzepatide、semaglutide 及 liraglutide共三種成分。依全國藥物不良反應通報系統統計，自 112 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止，共接獲 21 件疑似不良反應通報，症狀包括腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。目前尚未觀測到藥品整體安全性異常或新增風險趨勢，但民眾使用瘦瘦針仍應留意可能的副作用。

食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估，可用於 12 歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合 BMI 等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估；使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。食藥署亦將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。





更多東森新聞報導

家樂福法人公司更名康達盛通 統一：品牌仍命名中

快訊／威力彩二獎1428萬一注獨得 獎落高雄

搭捷運注意！北捷信義線東延段明起運轉測試 班表將微調

