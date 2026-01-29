瘦瘦針能助孕？生殖醫師提醒：備孕前這件事一定要注意

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

近年主打減重的「瘦瘦針」在台灣蔚為風潮，不少有多囊卵巢症候群或肥胖困擾的女性，希望藉由體重控制來提升受孕機率。不過，生殖醫學專家提醒，這類藥物若在生殖療程前未妥善停用，可能增加麻醉相關風險，備孕族群不可不慎。

生殖研究、不孕症專科醫師李日升指出，瘦瘦針屬於 GLP-1 類藥物，主要透過調節食慾與血糖來協助體重管理，目前研究並未顯示會直接影響卵巢功能或卵子品質。然而，若在短時間內體重下降過快，反而可能導致月經週期紊亂或排卵延遲，影響受孕時機的掌握。

體重管理有助受孕 穩定狀態更關鍵

李日升表示，對準備懷孕的女性來說，關鍵並不在於是否使用減重藥物，而是身體是否已回到穩定的代謝與荷爾蒙狀態。當體重與內分泌趨於平衡後，再進行凍卵或試管嬰兒療程，整體成功率與安全性都會較為理想。

為何療程前一定要停藥？

值得注意的是，GLP-1 類藥物具有「延緩胃排空」的特性。李日升說明，取卵手術多需進行靜脈麻醉，若胃部食物殘留時間過長，麻醉過程中可能發生胃內容物逆流，增加嗆吸與吸入性肺炎的風險，嚴重時甚至可能危及生命。

因此，臨床上通常建議，正在使用瘦瘦針、又計畫凍卵或接受試管嬰兒療程的女性，應在取卵、胚胎植入或自然懷孕前，至少停藥 1 至 2 個月，讓藥物充分代謝，也讓身體恢復正常的生理節奏。

打瘦瘦針期間意外懷孕怎麼辦？

若在施打瘦瘦針期間發現意外懷孕，準媽媽也不必過度恐慌。李日升指出，一項歐洲研究分析 160 多名懷孕初期仍使用 GLP-1 類藥物的孕婦，並未觀察到胎兒重大畸形風險明顯增加。不過，由於相關研究樣本數仍有限，且多數個案在懷孕 5 週內即停藥，基於安全與優生考量，懷孕期間仍建議全面停用減重藥物，並由婦產科或生殖科醫師持續追蹤。

醫師提醒：減重是手段，不是唯一解方

李日升強調，減重確實是提升生育力的重要手段之一，但瘦瘦針並非萬靈丹。對於備孕族群而言，最安全的策略仍是在專業醫師指導下，於體重達標後及時停藥，並回歸規律運動與均衡飲食，讓身體在健康穩定的代謝狀態下，安心迎接新生命。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

