瘦瘦針能無痛減肥？營養師警告這5類人千萬別用

近來在社群平台掀起熱議的「瘦瘦針」，被不少人視為快速瘦身的捷徑，甚至被稱為減重神針，不過瘦瘦針並非萬靈丹，營養師高敏敏近日在社群發文提醒，瘦瘦針並不是人人都適合，若身體條件不合適，反而可能替健康埋下風險。她點名至少5大族群「真的不建議嘗試」，並強調減重不該只追求速度，而是選擇對身體負擔最小、能長久維持的方法。





高敏敏點名5大不適合使用瘦瘦針的族群。（圖／翻攝自高敏敏臉書）





近期引發許多討論的瘦瘦針，其實是腸泌素GLP-1類藥物，原本用於第二型糖尿病治療，透過模擬人體腸道賀爾蒙，增加飽足感、延緩胃排空，達到控制血糖與抑制食慾的效果。對此，高敏敏指出，正因它會影響腸胃、神經與內分泌訊號，並非每個人都適合。像是懷孕或哺乳中的女性，身體首要任務是供應足夠營養給胎兒與嬰兒，若因食慾下降導致營養不足，恐影響發育與乳汁品質；有藥物或注射過敏史者，也可能出現皮膚反應、腸胃不適，甚至全身性過敏，這些都不只是短暫不舒服，而是可能造成長期負擔。

高敏敏建議若是不適合使用瘦瘦針的患者，可以靠規律運動來瘦身。（圖／民視新聞資料照）

此外，曾有甲狀腺髓質癌或家族史者，因甲狀腺與全身代謝密切相關，部分成分可能干擾內分泌訊號，屬於高風險族群；嚴重腸胃道疾病患者，如胃排空異常、腸阻塞、長期腹脹者，使用後反而可能讓噁心、脹氣與消化不良加劇；而有胰臟炎病史的人，胰臟對刺激相當敏感，瘦瘦針恐增加代謝負擔，提高復發或惡化風險。高敏敏也提出替代做法，像是依族群調整飲食內容、控制油脂與加工食品、少量多餐、補充蛋白質並搭配運動。





