瘦瘦針藏人工生殖麻醉風險 凍卵試管停藥1至2月

（中央社記者陳婕翎台北29日電）減重是提升生育力的手段之一，醫師提醒如今熱門的「瘦瘦針」絕非萬靈丹，甚至接受人工生殖前未停藥恐增麻醉風險，凍卵、試管前應停用1至2個月，懷孕期間全面禁用減重藥物。

俗稱瘦瘦針的GLP-1受體促效劑減肥藥，近年風靡全球，許多正在備孕卻受多囊卵巢症候群（PCOS）或肥胖影響女性，盼透過瘦瘦針管理體重提高受孕機會。宜蘊醫療生殖研究主任李日升今天透過新聞稿指出，瘦瘦針可調節食慾與血糖，目前研究未顯示直接影響卵巢功能或卵子品質。

值得注意的是，李日升提醒，若短時間內體重下降過快，可能導致月經週期改變或排卵延遲，反而不利懷孕時機掌握。對備孕女性來說，重點不在於減重藥物，而是身體是否已回到穩定狀態，當體重、代謝與荷爾蒙趨於平衡後，再進行凍卵或試管療程，成功率與安全性都會較理想。

瘦瘦針在生殖治療其實潛藏危機，李日升說，GLP-1類藥物除了短期抑制食慾，還會顯著延緩胃部排空速度，延緩胃排空的特性就是危險所在，由於取卵手術多需進行靜脈麻醉，若患者胃部食物殘留過久，麻醉時易發生內容物逆流，導致嚴重的吸入性肺炎或窒息嗆吸。

正在使用瘦瘦針又計畫凍卵或試管嬰兒的女性，李日升表示，臨床上多半會建議在取卵、胚胎植入或自然懷孕前，至少停藥1至2個月，讓藥物充分代謝，並讓身體恢復穩定的生理節奏；若在施打瘦瘦針期間發現意外懷孕，準媽媽們不必過度焦慮。

李日升引述一項歐洲研究分析160多名懷孕初期仍使用GLP-1的孕婦，糖尿病孕婦、過重孕婦與瘦瘦針孕婦，活產率各別為81%、72%、67%，先天異常狀況在過重孕婦有4%、瘦瘦針孕婦則是3%、糖尿病孕婦為2%，早產率則是糖尿病孕婦15%、過重孕婦14%與瘦瘦針孕婦8%。

李日升說，並未發現使用GLP-1孕婦的胎兒重大畸形風險明顯增加。不過，樣本數有限，且多數個案在懷孕5週內即停藥。基於優生學考量，懷孕期間仍應全面禁用減重藥物，並告知醫師安排後續的血糖監測與超音波追蹤。（編輯：龍柏安）1150129