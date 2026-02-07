瘦瘦針藥害有黑數 藥師籲自費列病歷

瘦瘦針不良反應引起熱議，國內已接獲21起通報，但基層藥師協會估計應不止21起。網路上常見誇大的瘦瘦針內容、網紅教導民眾如何從國外買回，還有廣告稱提供減重體驗，輕鬆減2～3公斤。基層藥師協會、民間監督健保聯盟呼籲政府應祭出更嚴格的管控。

《藥事法》第67條指出，須由醫師處方或經中央衛生主管機關公告指定之藥物，其廣告以登載於學術性醫療刊物為限。若違反該規定，可處新台幣20萬以上至500萬元以下罰鍰。瘦瘦針屬處方藥，依法不能打廣告，但有醫美診所在網路刊登廣告，稱提供減重體驗，1周輕鬆減2～3公斤，要求民眾私訊了解，並打出產品名稱。據了解，衛生局已就此廣告介入調查。

廣告 廣告

「可能不止21例」，基層藥師協會理事長沈采穎表示，光是她1家藥局，就已遇過2個使用瘦瘦針出現不良反應的患者。其中1人不曉得去哪買來自己打，出現噁心、連3天吃不下症狀。她強調，瘦瘦針本是用於降血糖，且BMI26以上才能用，但現在許多人為追求身材，不胖也用；另有一些人雖胖，但沒有血糖問題，使用後就出現低血糖，呼籲政府針對自費產品的流向，管控要更嚴格，以免民眾買到黑市貨。

沈采穎指出，在自費市場，藥物使用的記載並未落實，插健保卡也看不到，難以掌握用藥安全，而台灣自費診所越來越多，這是很大的黑洞，應將自費用藥列入病歷。

督保盟發言人滕西華則認為要修法，否則沒辦法要求非特約的機構配合，須從源頭進行管控，醫療院所、藥局應自律，把民眾的健康當成第一要務，呼籲衛福部及衛生局嚴查違法販售、打廣告、不當招攬的問題。她並提醒，民眾還是要尋求合格診所和醫師的協助、處方，切勿自行購藥，以免發生藥害時，無法即時取得補救治療與救濟。