瘦瘦針藥害爭議：藥師直指自費用藥成監管黑洞 官方通報21件恐是冰山一角
瘦瘦針等減重藥物近年使用快速增加，藥師指出，若自費用藥未完整納入病歷與通報系統，恐使藥物副作用與藥害風險被低估。（圖片來源／freepik）
「很多藥物副作用，最後會被當成另一種疾病來治療。」談起近年席捲台灣的「瘦瘦針」風潮，基層藥師協會理事長藥師沈采穎接受《信傳媒》電訪時，語氣顯得格外沉重。
她直言，瘦瘦針相關藥害爭議之所以不斷浮現，問題不只在藥物本身，而是整個自費用藥的監管與通報制度，早已出現結構性漏洞。
根據食藥署統計，自112年1月1日至114年12月31日止，全國藥物不良反應通報系統僅接獲21件疑似瘦瘦針不良反應通報，症狀包括噁心、嘔吐、腸胃不適、低血糖及注射部位不適等，官方認為目前尚未觀察到整體安全性異常。
但沈采穎直言，這個數字「很可能不是真實狀況」。
沈采穎指出，目前瘦瘦針多屬自費用藥，實際使用狀況往往未完整寫入健保病歷或用藥紀錄，導致臨床判斷、藥害通報與政策監測都存在嚴重落差。她直言，「現在官方看到的數字，很可能只是冰山一角。」
未寫入病歷，副作用可能被誤當疾病治療
沈采穎強調，將瘦瘦針等自費用藥納入病歷或用藥紀錄，對病人安全至關重要。
她舉例，臨床上常見使用瘦瘦針後出現食慾不振、噁心、想吐、腸胃不適等症狀，但若病人未主動告知醫師正在施打瘦瘦針，醫師很可能朝其他疾病方向檢查與治療。
「這跟抗生素用藥史沒有被完整告知是一樣的問題。」沈采穎指出，若第一線醫師不知道病人正在使用某種藥物，就可能延誤真正的治療時機，甚至讓病人承擔不必要的風險。
她更直言，臨床上早已出現一種現象，即「藥物副作用，被當成一個新疾病來治療，而且這種情況只會越來越多。」若醫師能即時掌握病人的完整用藥史，有些狀況「可能只要立刻停藥就能改善」，根本不需要進一步侵入性檢查或長期治療。
猛健樂效果強，副作用與風險也同步放大
談到瘦瘦針的演變，沈采穎指出，早期GLP-1類藥物如liraglutide（胰妥善），主要用於糖尿病治療，減重效果相對溫和，當時相關爭議並不多。
但近年tirzepatide（猛健樂）問世後，因減重效果顯著，迅速成為減肥族群追逐的「神藥」，使用人數暴增，也讓不良反應開始浮上檯面。
她提醒，猛健樂雖核准用於體重控制，但仍有BMI使用門檻（約26以上），然而現實中，卻有不少並不肥胖的人，僅因社會審美壓力或想更瘦，就選擇施打。
「現在瘦，已經變成一種社會期待。」沈采穎直言，這樣的氛圍，讓瘦瘦針從醫療用藥，逐漸被當成一種快速瘦身工具，風險卻被嚴重低估。
網紅推波助瀾，自費診所成制度盲點
沈采穎也點出，近年不少網紅、名人甚至理財型KOL，在社群平台分享瘦瘦針使用經驗，卻鮮少談及風險，甚至教導民眾如何到診所取得藥物，這對醫療安全是一大隱憂。
她觀察，自費診所數量持續增加，瘦瘦針多以自費方式施打，卻沒有被完整納入健保系統與用藥紀錄，形成制度上的「監管黑洞」。
「就算是在健保診所，只要是自費用藥，健保卡裡面可能什麼都沒有。」沈采穎指出，這使得官方難以掌握實際使用人數，更遑論精準評估藥害風險。
自費瘦瘦針多在診所施打，若未完整納入病歷與監測，副作用風險可能被忽略。（圖片來源／freepik）
藥害通報數偏低？藥師質疑嚴重低估
針對官方公布的藥害通報數據，沈采穎也提出質疑。
她指出，台灣目前的不良反應通報制度，必須由醫師或藥師等專業人員通報，民眾無法自行申報；若病人是在自費診所、甚至私下取得藥物，一旦發生副作用，很可能完全不會進入官方系統。
相較之下，美國FDA允許民眾直接上網通報用藥副作用，資料來源相對多元。沈采穎認為，台灣是否應檢討現行制度，讓民眾也能參與通報，是一個值得正視的方向。
國際警訊頻傳，台灣能否置身事外？
事實上，國際間對瘦瘦針風險的警示正不斷增加。
近期美國已有數千名GLP-1類藥物使用者，因嚴重副作用提起集體訴訟；英國藥物及保健產品管理局也發布安全警訊，提醒瘦瘦針可能引發急性胰臟炎，甚至出現壞死性與致命案例。
食藥署日前也發布新聞稿強調，瘦瘦針屬處方用藥，必須經醫師評估開立處方、由藥師調劑給藥，民眾切勿透過網購或來路不明管道取得，以免買到假藥或因不當使用傷害健康；並提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。
制度補破網，才是真正的用藥安全
沈采穎認為，瘦瘦針爭議並非單一藥品問題，而是暴露出台灣在自費用藥管理上的長期缺口。
她呼籲，未來應思考將自費用藥納入完整用藥紀錄、強化藥害通報機制，並審慎規範藥品使用經驗的公開宣傳，避免減重藥物在市場與社群操作下，被過度美化。沈采穎也提到，日前向衛福部長石崇良分享相關觀察與建議，對方正面肯定其理解與關切，並回應相關制度仍有持續檢視討論空間。
「它是藥，不是保健品。」沈采穎強調，當減重成為全民焦慮，醫療制度更不能放棄把關角色，否則真正承擔風險的，終究還是病人自己。
