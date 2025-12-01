瘦瘦針詐騙、猛健樂詐騙招式全揭曉！「匯款才能留貨」她5萬沒了…11月詐團騙走58億連6月下降

打詐儀錶板最新數字出爐！11月財損金額、受理詐騙案件數，再呈現「雙降」，11月受理數為1萬3178件，財損金額為58.27億。其中，除普發1萬被詐騙集團盯上，就連時下最熱門的「瘦瘦針」，也成為網購詐騙的題材。

內政部警政署「165打詐儀錶板」最新數字出爐，11月受理詐騙件數、財產損失金額再降低，其中遭詐金額已連續6個月下降。

回顧11月詐騙案件受理數為1萬3178件，財損金額為58.27億，再度呈現「雙降」趨勢。

圖／打詐儀錶板

若從11月詐騙型態來觀察，受害人數最多的是「網路購物詐騙」，受理案件數高達3910件、財損2.93億元，民眾因為貪圖方便或貪小便宜，這類多數小額詐騙，且多發生在社群平台。

另外，財損金額最高的仍是「假投資詐騙」，受理件數為1712件，造成24.81億元的財損，

圖／打詐儀錶板

愛美族群要注意！ 網售瘦瘦針也有假

「正品、絕非盜版、保證瘦身！」有網友在LINE上看到廣告訊息，聲稱在幫忙團購「猛健樂瘦瘦針」，更強調使用後有安全疑慮，可無條件退費。近期，由於瘦瘦針大受歡迎，因此也成為詐騙集團溫床。

由於該名賣家「PAN」的貼文、照片相當專業，甚至有不少人按讚、留言，於是被害網友馬上傳訊息詢問。該賣家聲稱「數量不多，要趕快匯款才能留貨。」於是就花了5萬元，買了4支瘦瘦針。

只是，被害人天天盯著手機等包裹通知，豈料1個禮拜過去，不僅音訊全無，原本LINE帳號也直接變「不明」，被害人驚覺遭騙。

警方提醒：

減肥資訊，請洽合格醫師、藥師，才有保障。

減肥藥、減肥食品廣告，請洽衛福部食品藥物管理署諮詢合法性。

不要吃來路不明的藥品、施用來路不明針劑，否則輕者無效，重者危及生命！

冒領普發1萬全是詐騙！ 假檢警、假郵局員工都別信

普發1萬上路近1個月，依舊有不少人被「假檢警、假郵局員工」騙得團團站。警方強調，若碰到任何普發現金問題，馬上播打1988諮詢，或向165求證，且政府機關不會用電話告知身分冒領。

就有民眾近期接到陌生電話，自稱「165反詐騙中心」，聲稱有人用證件辦手機門號，並冒領普發1萬元的現金，要求配合辦案。由於對方不斷強調，「恐怕牽涉刑事案件」，讓接到電話的被害人一時慌張，便按照指示加入對方的LINE帳號。

詐騙集團冒用檢警名義，希望協助被害人「保管財物」。於是被害人陸續將家中金飾、戒指、金手鍊等值錢物品，依序寄送給詐騙集團，遭詐走超過10萬元，直到警方抓到作案車手，循線通知被害人，他才知道自己被騙。

警方提醒：

接到政府機關來電稱身分遭冒用，請即掛斷電話，再向165查證。

政府機關不會以電話告知身分遭冒用。

不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。

不要將金融帳戶、提款卡、密碼交予陌生人。





