瘦瘦針讓「腸癌死亡率減半」？3途徑抗癌效果曝光：1族群受益最大
「瘦瘦針」爆紅引發減重革命，除了成效與副作用成討論焦點，甚至有醫師分享研究揭露「瘦瘦針」或許還能成為「治療大腸癌」新希望，但醫師也同時呼籲維持健康最根本良方，還是要保持健康飲食與規律生活習慣。
瘦瘦針能對抗癌症？
復健科醫師王思恒透過FB「一分鐘健身教室」發文，分享加州大學聖地牙哥分校的研究，治療糖尿病的GLP-1藥物（瘦瘦針等減重方式），可能成為大腸癌患者保命符！
王思恒醫師指出研究分析「超過6千8百名」大腸癌患者病歷，對照「有使用與不使用」GLP-1藥物的死亡率，結果顯示似乎讓腸癌死亡風險「少一半以上」，而且不是微小差距，是有著顯著巨大的生存希望。
• 有使用GLP-1藥物的腸癌患者：5年內死亡率15.5%。
• 不使用GLP-1藥物的腸癌患者：死亡率高達37.1%
減肥藥抗癌效果曝光
王思恒醫師也指出，當中以「BMI超過35的族群，改善幅度更為明顯」，顯示重度肥胖患者受益程度更加明顯，可能因為此類患者原本的發炎及代謝壓力最高，藥物介入「體質逆轉」幅度更大，因此死亡率差異更顯著。
王思恒醫師同時也提到，肥胖常常是多種癌症幫兇，因為肥胖會伴隨全身性發炎反應和代謝壓力，科學家推測，這些藥物能降低全身性發炎反應、調節代謝環境，減少癌細胞生長所需養分，GLP-1藥物可能透過3種途徑幫助改善身體狀態：
降低全身發炎反應：幫身體滅火，改善腫瘤微環境。
提高胰島素敏感性：幫助血糖不再成為癌細胞能量來源（調整代謝）。
抑制腫瘤生長：實驗室數據暗示，藥物可能產生抑制腫瘤的作用，甚至誘導癌細胞自我毀滅。
「不要把藥物當成仙丹」
但是王思恒醫也特別提醒，這項研究是「觀察性設計」，僅證明「瘦瘦針與大腸癌死亡率下降之間有關聯」，而非證實能直接抗癌，確認兩者因果關係仍有待更多嚴謹臨床試驗，目前GLP-1藥物雖然帶來新希望，但不宜視為抗癌解方，呼籲大家「不要把藥物當成仙丹」，健康飲食與規律生活還是抗癌最根本良方。
