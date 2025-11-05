瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵

花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。

靠著瘦瘦針、連續性血糖監測器，王姓主廚減掉32公斤，他拿出之前穿的褲子時忍不住感嘆：「有這麼大件嗎？」(圖/奇美醫院)

王姓主廚拿出之前穿的褲子時忍不住感嘆：「有這麼大件嗎？」他坦言，以前不覺得需要減肥，但現在變得健康很值得。他左手臂裝有連續性血糖監測器（CGM），每天觀察自己的血糖曲線，並根據數據調整飲食與烹飪方式。

奇美醫院代謝減重中心暨內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧指出，瘦瘦針最初是為糖尿病控制研發的藥物，現已成為減重與代謝控制的利器。而連續性血糖監測器（CGM）則是同時使用胰島素與瘦瘦針的最佳安全伙伴，能即時監測血糖變化，避免低血糖，並協助醫生個別化調整治療策略。

彭瓊慧表示，王主廚目前已成功停用胰島素，糖化血色素從11.3％降至5.9％，BMI從38降至28。但她特別呼籲，瘦瘦針一旦開始使用就必須持續注射，停藥後體重很可能回彈。

網紅醫師蒼藍鴿(本名吳其穎)認為，瘦瘦針停藥後的確有可能復胖，但也並非絕對。(圖/資料照)

網紅醫師蒼藍鴿(本名吳其穎)認為，停藥後的確有可能復胖，但也並非絕對，除了體質因素之外，若在停藥前逐漸減少劑量，就能降低復胖機率，至於副作用，蒼藍鴿認為瘦瘦針是非常安全的藥物，最大的誤解就是以為打針之後就能亂吃亂喝，事實上還是應該維持良好的飲食習慣。

同時，蒼藍鴿也提醒瘦瘦針屬於處方藥，需要醫師開立，由於瘦瘦針太紅，許多人跟網路上的人買來路不明的貨，最後被詐騙。他表示來路不明的藥物就可能傷害健康，也針對有人因此被詐騙感嘆，「有時侯覺得台灣被稱為詐騙之島，真的不用怪東怪西。」網路賣藥違反《藥事法》第27條第1項規定，處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰，倘涉及販賣輸入偽禁藥，則移送司法機關偵辦，恐處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

