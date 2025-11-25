瘦瘦針越打越沒效？搭配飲食留住肌肉，才能瘦得長久不復胖…減重醫師：慢，才是真的快
「醫師，打很猛的針就會瘦，為什麼還要做飲食控制？」
來聊聊瘦瘦針的一個陷阱、兩個底線。很多學員最常抱怨：「那個我之前就用過，越打越沒用」：你以為是藥物失效了，其實是自己搞砸了。
答案很簡單：當你用高劑量壓到什麼都吃不下，你的蛋白質攝取會嚴重不足。
蛋白質槓桿學說告訴我們：這時，身體會以為你正處於營養不良的危機中。為了生存，它會增加你的食慾，逼你去尋找高熱量的食物──使用瘦瘦針不是「躺著瘦」，還是必須「刻意」努力……
「醫師，打很猛的針就會瘦，為什麼還要做飲食？」來聊聊瘦瘦針的一個陷阱、兩個底線。
在診所，我堅持在有需要的情況下使用藥物，也一定要搭配飲食。這才是真正幫你省錢：省下未來復胖的錢。
我的經驗是：慢，才是真的快。我們太容易被立即見效的快感誘惑。很多人急著衝高劑量，享受體重快速下降的數字，卻忘了健康是一場持久賽（人生其他事也一樣）。
陷阱 1 ：你啟動了身體的飢荒模式
很多學員最常抱怨：「那個我之前就用過，越打越沒用」：你以為是藥物失效了，其實是自己搞砸了。
答案很簡單：當你用高劑量壓到什麼都吃不下，你的蛋白質攝取會嚴重不足。
蛋白質槓桿學說告訴我們：這時，身體會以為你正處於營養不良的危機中。為了生存，它會增加你的食慾，逼你去尋找高熱量的食物。
結果就是：藥物在幫你踩剎車，但你的身體本能卻在猛踩油門。你當然覺得藥物「失效了」、食慾「壓不住了」。
守住兩條底線
使用瘦瘦針不是「躺著瘦」，還是必須「刻意」努力。
1、劑量不要過高
你不需要衝到最高。我們要的是「剛剛好的抑制」，而不是「完全的厭食」，讓你可以吃足營養。
2、守住肌肉的營養底線
千萬不要用一個很大的劑量來讓自己什麼都吃不下。
我們的目標是維持肌肉。除了足夠的蛋白質（減重越快，需求越多，每週1.5%體重降幅就需要高達體重兩倍蛋白質），維持基本的碳水化合物（每公斤體重 1g）和脂肪（每公斤體重 1g）也極為重要。
當你在「最低有效劑量」下，並搭配足夠的營養：
1、副作用很少（噁心、想吐的機率大減）。
2、身體不會反撲（內生性食慾穩定）。
3、你省下了錢（不用一直加高劑量，也避免了未來復胖的錢）。
想一想，到底什麼叫做快？
用對了，它能幫你 reset 身體，贏得這場耐力賽。 用錯了，它只是讓你體驗一次史上最快的「溜溜球效應」。
祝大家都能找到自己的節奏。
猛健樂與其他瘦瘦針，差在哪？
瘦瘦針不是「一針就搞定」！選對藥物、搭配飲食，才是健康減重的關鍵。市面上常見的「瘦瘦針」包括：
猛健樂（Mounjaro）：主要成分為Tirzepatide，是雙效腸泌素，能同時作用於 GIP 和 GLP-1 受體，幫助抑制食慾、延緩胃排空，腰圍減少更明顯，降血糖效果也更好。施打頻率為一週一次。
週纖達（Wegovy）、善達纖（Saxenda）：以Semaglutide為主要成分，為GLP-1 促進劑，讓人更有飽足感、降低食慾，達到減重效果。週纖達適用於 12~18 歲青少年體重管理，具保護心血管功能，施打頻率一週一次；善達纖頻率則為每日一次。
但要注意，這些藥物都需要醫師處方，不可自行購買施打，若有甲狀腺髓質癌病史、罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群（ MEN2 ）者嚴格禁止使用；孕婦、哺乳期婦女、計劃懷孕者或有嚴重腸胃道疾病、胰臟炎病史者，也不建議施打。且依據個人體質可能有副作用，如噁心、嘔吐、腹瀉等狀況。停藥後若未配合飲食與健康作息，回到原本大吃大喝的生活習慣，仍有復胖風險。
減重醫師提醒，瘦瘦針只是輔助工具，真正能讓體重穩定的是飲食與運動。搭配健康作息，才能瘦得長久不復胖。
本文獲作者授權轉載，原文出處
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
明年滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年
「自律神經失調」怎麼辦？全身不對勁但檢查都正常，名醫揭4大NG習慣：原來吃清淡、多運動都錯了
常喝「這飲料」害白髮增生！他幫1萬人「把白髮黑回來」：2個黑髮秘訣，不管幾歲都適用
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
你的身體比嘴誠實！專家：壓力寫在血管與頭髮上
一位追蹤治療四年的患者，原本已改善腸胃、睡眠及體力問題，卻因父親過世後的遺產爭議，導致健康狀況急劇惡化，出現血壓飆升、胸悶及白髮增多等症狀。中天新聞網 ・ 7 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 4 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 10 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 8 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
「喀」一下扳機指！台南8旬婦手指長期痛到崩潰 靠1招2個月成功緩解
台南一名83歲陳姓婦人雙手手指長期疼痛，吃飯、拿物都十分吃力，前往台南市立醫院中醫部就診，診斷發現此為俗稱的「扳機指」，主要因手指肌腱過度使用導致發炎腫脹，使肌腱在滑過腱鞘時被卡住，經過針灸治療治療後，已經大幅改善，重拾日常自理能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了
新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台人1年狂嗑近5億顆安眠藥！醫揭3大疾病隱憂「5族群」恐有罹癌風險
國人使用安眠類藥物逐年增加，年用量已近5億顆；令人關注的是，用藥族群已不再侷限於中老年人。醫師表示，每4位成年人中就有1人有失眠困擾，而且仍持續上升中，長期睡眠不足會使身體進入慢性發炎狀態，導致代謝與荷爾蒙調節失衡，增加高血壓、糖尿病、心血管疾病、甚至癌症的風險 。不過，若長期依賴傳統安眠藥物也有失智等風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
全台HIV逾3.6萬人！醫敲「2大新警鐘」：年齡層大降、年輕族群增
台灣HIV逾3.6萬人，雖近年新增個案逐漸趨緩，三項「95 指標」達成值高於全球平均值，但仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象。醫師更示警近年新確診感染者「年齡有下降趨勢、年輕族群感染比例上升」，也為防治佈局敲響警鐘。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
赴日旅遊注意！「蘋果病」疫情升溫 出疹前傳染力最強 3族群小心
最近要去日本旅遊的民眾注意，除了流感流行之外，日本「蘋果病」也有上升趨勢！兒童感染科醫師顏俊宇指出，最近門診已出現不少剛從日本旅遊回國的兒童，出現蘋果病症狀。這些孩子通常在回台灣後出現輕微感冒、微微發健康2.0 ・ 10 小時前
腎臟病患福音？研究揭「乳鐵蛋白」可延緩病況
慢性腎臟病是全球重大公共衛生問題，患者常伴隨糖尿病、高血壓與血脂異常等併發症。一項研究指出，乳鐵蛋白因其抗氧化及抗發炎特性，可能對慢性腎臟病患者帶來保護作用。中天新聞網 ・ 1 天前
外科醫示警「上班久坐」傷身：走一萬步也救不回
久坐超過10小時恐害血液滯留腿部、增加靜脈曲張與血栓風險。印度外科醫師與台灣醫師都提醒，上班族每坐45至60分鐘應起來活動2分鐘，提升循環、降低代謝問題與大腸癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前