瘦瘦針越打越沒效？搭配飲食留住肌肉，才能瘦得長久不復胖…減重醫師：慢，才是真的快





「醫師，打很猛的針就會瘦，為什麼還要做飲食控制？」

來聊聊瘦瘦針的一個陷阱、兩個底線。很多學員最常抱怨：「那個我之前就用過，越打越沒用」：你以為是藥物失效了，其實是自己搞砸了。

答案很簡單：當你用高劑量壓到什麼都吃不下，你的蛋白質攝取會嚴重不足。

蛋白質槓桿學說告訴我們：這時，身體會以為你正處於營養不良的危機中。為了生存，它會增加你的食慾，逼你去尋找高熱量的食物──使用瘦瘦針不是「躺著瘦」，還是必須「刻意」努力……

「醫師，打很猛的針就會瘦，為什麼還要做飲食？」來聊聊瘦瘦針的一個陷阱、兩個底線。

在診所，我堅持在有需要的情況下使用藥物，也一定要搭配飲食。這才是真正幫你省錢：省下未來復胖的錢。

我的經驗是：慢，才是真的快。我們太容易被立即見效的快感誘惑。很多人急著衝高劑量，享受體重快速下降的數字，卻忘了健康是一場持久賽（人生其他事也一樣）。

陷阱 1 ：你啟動了身體的飢荒模式

很多學員最常抱怨：「那個我之前就用過，越打越沒用」：你以為是藥物失效了，其實是自己搞砸了。

答案很簡單：當你用高劑量壓到什麼都吃不下，你的蛋白質攝取會嚴重不足。

蛋白質槓桿學說告訴我們：這時，身體會以為你正處於營養不良的危機中。為了生存，它會增加你的食慾，逼你去尋找高熱量的食物。

結果就是：藥物在幫你踩剎車，但你的身體本能卻在猛踩油門。你當然覺得藥物「失效了」、食慾「壓不住了」。

守住兩條底線

使用瘦瘦針不是「躺著瘦」，還是必須「刻意」努力。

1、劑量不要過高

你不需要衝到最高。我們要的是「剛剛好的抑制」，而不是「完全的厭食」，讓你可以吃足營養。

2、守住肌肉的營養底線

千萬不要用一個很大的劑量來讓自己什麼都吃不下。

我們的目標是維持肌肉。除了足夠的蛋白質（減重越快，需求越多，每週1.5%體重降幅就需要高達體重兩倍蛋白質），維持基本的碳水化合物（每公斤體重 1g）和脂肪（每公斤體重 1g）也極為重要。

當你在「最低有效劑量」下，並搭配足夠的營養：

1、副作用很少（噁心、想吐的機率大減）。 2、身體不會反撲（內生性食慾穩定）。 3、你省下了錢（不用一直加高劑量，也避免了未來復胖的錢）。

想一想，到底什麼叫做快？

用對了，它能幫你 reset 身體，贏得這場耐力賽。 用錯了，它只是讓你體驗一次史上最快的「溜溜球效應」。

祝大家都能找到自己的節奏。

猛健樂與其他瘦瘦針，差在哪？

瘦瘦針不是「一針就搞定」！選對藥物、搭配飲食，才是健康減重的關鍵。市面上常見的「瘦瘦針」包括：

猛健樂（Mounjaro）：主要成分為Tirzepatide，是雙效腸泌素，能同時作用於 GIP 和 GLP-1 受體，幫助抑制食慾、延緩胃排空，腰圍減少更明顯，降血糖效果也更好。施打頻率為一週一次。

週纖達（Wegovy）、善達纖（Saxenda）：以Semaglutide為主要成分，為GLP-1 促進劑，讓人更有飽足感、降低食慾，達到減重效果。週纖達適用於 12~18 歲青少年體重管理，具保護心血管功能，施打頻率一週一次；善達纖頻率則為每日一次。

但要注意，這些藥物都需要醫師處方，不可自行購買施打，若有甲狀腺髓質癌病史、罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群（ MEN2 ）者嚴格禁止使用；孕婦、哺乳期婦女、計劃懷孕者或有嚴重腸胃道疾病、胰臟炎病史者，也不建議施打。且依據個人體質可能有副作用，如噁心、嘔吐、腹瀉等狀況。停藥後若未配合飲食與健康作息，回到原本大吃大喝的生活習慣，仍有復胖風險。

減重醫師提醒，瘦瘦針只是輔助工具，真正能讓體重穩定的是飲食與運動。搭配健康作息，才能瘦得長久不復胖。

本文獲作者授權轉載，原文出處

