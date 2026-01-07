瘦瘦針銷量爆增10倍！拆賣、偽造處方籤亂象多 衛福部挨轟

衛福部部長石崇良坦承，瘦瘦針近五年銷售量從不到十萬針暴增至去年超過百萬針，「銷售量確實增加得太可怕」。立法委員莊瑞雄在立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議質詢時，痛批衛福部對瘦瘦針管理「慢半拍」，導致市場出現各種亂象卻未見妥適管理。

瘦瘦針亂象包括假團購陷阱，LINE或臉書社團宣稱以「盤商價」或「員工價」兜售，但藥品來源不明或為詐騙。 （示意圖／Pexels）

莊瑞雄指出，瘦瘦針亂象包括假團購陷阱，LINE或臉書社團宣稱以「盤商價」或「員工價」兜售，但藥品來源不明或為詐騙；另有業者任意拆裝零售，將四劑量筆針拆賣，單劑價格任意壓低，常潛藏感染風險。更嚴重的是境外針劑入侵，有人鼓吹中國版瘦瘦針，宣稱「同成分、價格只要十分之一」。

台北市近期發生藥局偽造醫師處方箋案件，檢方調查發現，藥局張姓負責人透過擔任萬芳醫院衛教師的吳姓藥劑師妻子，趁醫師離開座位時擅自蓋章開立瘦瘦針，已被依偽造文書罪起訴。

石崇良強調，無論哪一款瘦瘦針都是需要由醫師開立的處方藥物，沒有取得藥證的藥品在市場上販售都屬於「偽藥」，像是宣稱來自中國大陸的瘦瘦針肯定是偽藥，抓到必定重罰。瘦瘦針的取得一定要有醫師處方箋，若由藥師自行販售也屬違法行為。

石崇良表示，如果提供藥物者還不是藥商而是一般民眾，更可依藥事法開罰，特別是團購行為一定也屬於「違法範疇」，將對瘦瘦針的管理採加強管理措施。（圖／中天新聞）

莊瑞雄表示，瘦瘦針市場確實已經失序，如果政府又缺乏有效監管措施，將造成大陸藥品私下進入台灣，同時可能排擠糖尿病患的用藥並增加感染風險，衛福部在瘦瘦針的管理上還要加把勁。

