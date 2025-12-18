瘦瘦針風潮下的國民健康新危機：肌肉正被悄悄「冬眠」 醫界示警：儲存肌肉量比存退休金更急迫

台灣在 2025 年正式跨入超高齡社會，國發會推估 45 歲以上人口將 突破全國總人口的一半。醫界指出，肌肉量快速流失是「老化的隱形殺手」，更是引爆糖尿病、三高等代謝疾病的核心因素。加上 GLP-1 減重藥物(俗稱「瘦瘦針」)風潮延燒，全民恐面臨「肌肉冬眠、代謝下滑」的隱憂。

全球頂尖醫療設備集團 BTL(台灣比特樂)今(17)日正式提出「肌金 儲值」策略，邀請越整合醫學院長陳君琳醫師、甯寓美學院長鄭黃 中宇醫師共同呼籲：儲存肌肉量，遠比存退休金更迫切。兩位醫師一致肯定，通過美國 FDA、歐盟 CE 與台灣 TFDA 三重醫療認證的 Emsculpt NEO(台灣中文名：熱磁減脂)，已從傳統體雕醫美跨足功能醫學領域，以增肌減脂、改善代謝實證，成為面對肌少症與代謝症候群的重要選項。

圖/Emsculpt NEO(台灣中文名：熱磁減脂)，已從傳統體雕醫美跨足功能醫學領域，以增肌減脂、改善代謝實證，成為面對肌少症與代謝症候群的重要選項。(台灣比特樂提供)

肌肉一旦不足，代謝就會崩盤。陳君琳醫師指出：「肌肉是人體最大、 也最安全的葡萄糖儲存器官，健康的目標是打造如『菲力牛排』般緊實、低脂的肌肉。她說明，當肌肉量不足、無法有效消耗能量時，多餘熱量會轉化為脂肪堆積在肝臟、心臟與腹腔等部位，形成「異位性脂肪」，是引發三高、糖尿病與脂肪肝的重要根源。針對流行的快速減重或 GLP-1 減重潮，她提出更嚴重的警訊:減重太快而缺乏肌力刺激，身體會誤判為「饑荒」，進入冬眠節能模式，出現代謝下降、掉髮、情緒低落，甚至復胖更兇。她同步強調 Emsculpt NEO 的臨床價值不僅在體態，而是代謝健康。「鬆軟的肌肉會讓代謝受困。 Emsculpt NEO 能把肌肉重新鍛鍊回精實、有力的狀態，這才是真正的健康。」

曾任外科與急重症十年的鄭黃中宇醫師，以臨床角度提出更直接的 警訊：「肌力要定期定額投資，才能保命不臥床」，急診室最怕的不是骨折，而是摔斷股頸俗稱(髖部)。那往往是臥床、感染、衰弱連鎖反應的起點。」他指出，肌肉流失是老化過程中必須嚴肅看待的現象之一，它會直接影響身體功能性與生活品質。雖然在三十至四十歲之間僅會出現輕微且緩慢的流失，但一旦邁入四十歲後，流失速度便會開始加快，甚至在五、六十歲後出現明顯的斷崖式下滑。「肌肉不能等到掉光了才想補，肌金儲值必須像退休金一樣進行長期投資、定期定額。」鄭醫師建議將運動與 Emsculpt NEO 的增肌訓練搭配使用，建立可維持的肌力基礎，以支撐未來的行動力、平衡力與代謝功能。

Emsculpt NEO 的效益不僅限於醫療院所與體態管理。其作為「肌肉與代謝功能增強設備」已獲多項高強度領域採用，從醫美跨向功能醫學，包含已成為國際頂尖運動與匈牙利太空計畫的指定設備，強化在太空環境中容易流失的肌力。英國超級聯賽球隊 West Ham United的官方復健設備供應商，用於球員肌力維持與運動表現恢復。 同時更是許多國外名人指定設備，如金·卡戴珊、寇特妮·考克絲等， 儼然成為時下頂尖保養科技的新指標。

在安全性與適應症方面Emsculpt NEO 具備 FDA、CE、TFDA 認證， 其FDA適應症包括：增強腹部、臀部、手臂、腿部等主要肌群的肌肉力量與緊實度，文獻指出可提升肌肉量25%，促進局部脂肪代謝讓脂肪減少30%及內臟脂肪減少17.8%。台灣比特樂醫美事業部總經理朱昌威指出「Emsculpt NEO 已廣泛應用於產後腹直肌分離的媽媽、手臂蝴蝶袖與下半身馬鞍肉族群、長期久坐導致核心不足與代謝下降的上班族，還有追求代謝改善與機能強化的中高齡族群。他強調，肌力不是運動員的專利，而是每一個人維持自主生活、穩定代謝、降低疾病風險的健康基礎。」



圖/Emsculpt NEO熱磁減脂在優化體態表現的同時，也以優異的醫療科技成為功能醫學鞏固健康基礎的新選擇。(台灣比特樂提供)

台灣邁入超高齡社會，「肌金」比黃金更重要。在醫界眼中，肌少症與代謝症候群不只是疾病，而是台灣未來二十年的重大國民健康課題。Emsculpt NEO 的角色，也從體態雕塑正式邁向功能醫學增肌減脂設備，成為預防醫學與健康老化的重要拼圖。



