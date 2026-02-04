瘦瘦針驚爆致命危機！婦人胃癱瘓卻被食物塞爆

近期一起醫療案例引發醫界關注。安南醫院副院長許秉毅分享，一名54歲體型豐腴的女性因上腹部劇烈脹痛就醫。胃鏡檢查發現異常現象，即便患者已空腹12小時，胃與十二指腸內仍充滿大量食物殘渣。

經詢問後得知，該患者於兩個多月前施打三次俗稱瘦瘦針的減重藥物。第二針施打後即出現明顯腹脹症狀，停藥三週後症狀仍持續未見改善。醫師診斷為藥物引發的胃癱瘓，發生率約為千分之一。

許秉毅醫師說明，瘦瘦針類藥物包括semaglutide、liraglutide、dulaglutide、tirzepatide等，主要透過減緩胃排空速度，延長飽足感來達到減重效果。這類藥物確實有助改善肥胖、控制血糖並降低心血管疾病風險，但若劑量過高或增加過快，可能造成食物嚴重滯留。

醫師提出四項重要提醒。首先，務必由專業醫師評估開立處方，切勿自行購買施打。其次，劑量須循序漸進增加。第三，若出現劇烈上腹脹痛，可能是胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎徵兆，應立即停藥就醫。第四，減重期間應補充足夠蛋白質並搭配適度運動，預防肌少症。

特別值得注意的是，曾施打瘦瘦針的民眾若需接受手術，必須主動告知麻醉醫師，建議術前至少停藥一週。這是為了避免手術麻醉過程中因嘔吐導致食物吸入肺部，引發吸入性肺炎的致命風險。

