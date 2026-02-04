「瘦瘦針」亂象頻傳 網路代購、違規販售，你找對門路嗎？【新聞實驗室】

俗稱瘦瘦針或瘦瘦筆的腸泌素類藥物，是一種可用於體重控制的注射型處方藥，轉動劑量旋鈕後在腹部施打，S小姐使用一個月已經瘦了5公斤左右，也感受到食慾明顯減少。

S小姐分享，自己一開始是在網路上看到，後來因為周遭親友也在使用，於是自己就去醫院看門診。經過抽血檢驗、分析身體組成指數、脂肪量，醫師確認身體狀況適合才施打。

曾經過胖、有睡眠呼吸障礙的Albert也使用瘦瘦針，他第一次是自行到醫美診所買，後來才知道買貴了5千元。Albert質疑，「為什麼買減肥的醫療產品治療自己的疾病，要像買毒品一樣還要去私訊、到處打聽，我覺得這是一個不太合理的現象。」

廣告 廣告

而且當時在醫美診所買，Albert也沒有獲得充分衛教，反而得自己查資料，才發現坊間不只價格亂、管道也亂。因此Albert創立實價登錄網站，呼籲接受正規醫師諮詢、合法購買，希望可以嚇阻私下違法販賣的現象。

瘦瘦針網售、代購都違法？

記者實際在網路上搜尋詢問，發現不只淘寶、蝦皮等網購平台可以買到瘦瘦針，記者進一步在社群平台私訊，諮詢自稱醫美診所護理師，還提供不同劑量的瘦瘦針私下販賣。

衛福部食藥署藥品組長王淑芬指出，「腸泌素類藥物是處方藥，不能經過網路販售，產品沒有經過中央主管機關查驗登記審查，品質安全療效也是有疑慮的。」

不能在網路上賣，那能出國買嗎？2025年底有空服員未經申報攜帶入境，結果被依《藥事法》移送檢調偵辦。衛福部解釋，從國外自行攜帶針劑處方藥入境需要處方箋，而且不能超過半年用量，也不能替人代購。

王淑芬說明，「瘦瘦針帶回來不是自用、是要販賣，會觸犯《藥事法》相關刑責的規定，就是違禁藥，最高可處10年以下有期徒刑，還有相關的罰金。」

私自使用可能有什麼風險？

留意購買管道不只是為了防止觸法，使用違規藥品也有健康風險。如果買到別人打剩的針劑，即便換了新針頭，還是有「共用感染」的風險。另外，瘦瘦針需要在2到8度的低溫保存，如果運送過程沒做好也可能「過期或變質」。

台灣肥胖醫學會理事長林文元舉例，「有民眾因為副作用求診，不願意透露針從哪裡來的，一下子打太高的劑量，引發明顯的噁心嘔吐。」

為了防範各種違規亂象，食藥署與各地方政府加強GLP-1類藥品查核，究竟在台灣什麼樣的瘦瘦針才是合格藥劑？王淑芬指出，GLP-1受體促效劑類藥品經過中央主管機關核准的許可證有40張，其中大約7成兼具體重控制的效果。

合法的減重藥物有哪些？

目前台灣核准適用於減重的藥物包括阻斷腸胃脂肪吸收的羅鮮子、抑制大腦食慾的康纖芙，以及俗稱瘦瘦針的「GLP-1受體促效劑」，它原本是第2型糖尿病用藥，藉由模擬人體腸道分泌的GLP-1腸泌素達到治療效果。

GLP-1類藥物只有特定條件的第2型糖尿病患者有機會用健保，核准用於體重控制的猛健樂、週纖達和善纖達則需要自費。新陳代謝內分泌科醫師林均賢表示，「GLP-1類藥物詢問度非常高，所以我們也希望糖尿病病人有長期在用的，我們就會先保留給他，不讓他造成斷藥。」

不過，原本是血糖控制藥，為什麼會有減肥效果呢？GLP-1作用在「胰臟」會促進胰島素分泌，把血糖降下來；同時抑制升糖素，不讓肝臟製造太多糖。並且讓「胃部」的蠕動變慢，延緩胃排空，食物在胃裡的時間變長，自然就一直覺得很飽。還有減重最關鍵的是「中樞神經」食慾抑制，從源頭降低對食物的渴望。

新陳代謝內分泌科醫師林均賢補充，「藥廠後來針對肥胖但是沒有糖尿病的族群去做研究，發現減重的效果甚至比糖尿病人還要更好，除了體重下降以外，數據也顯示它可以改善脂肪肝，並且降低心血管疾病的風險。」

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，「飲食、運動、行為改變是最重要的，如果還是沒有辦法減輕體重的話，或是可能合併一些併發症的時候，把這些藥物當成是輔助的用藥。」

哪些人不建議使用GLP-1？

瘦瘦針是處方藥，必須先諮詢醫師，尤其有甲狀腺髓質癌病史、多發性內分泌腫瘤症候群、懷孕或哺乳的媽媽不能使用。其他像是膽結石、胰臟炎等病人也不建議使用。

林文元指出，「所有的藥物都是藥，沒有百分之百完全沒有副作用的藥，再好的藥都有副作用，所以務必諮詢醫師。」

林均賢表示，「身體的組成其實差異很大，同樣都是70公斤，有人全身都是肌肉，也有人70公斤是泡芙人，所以我們會搭配InBody身體質量分析，去看一下你身體的組成。」

如果依照藥品仿單，可以使用瘦瘦針除了BMI 30 kg/m2以上的肥胖族群，還有BMI 27 kg/m2以上、過重加上一個相關併發症，例如高血壓、血脂異常。

林文元表示，「不需要的人用了可能獲得的不是健康、而是不健康，所以我想從這幾個角度來看，我們當然是希望把藥物給真正需要的人去使用。」

不過台灣肥胖醫學會最新指引建議，BMI介於24至27kg/m2且體脂肪異常者，經飲食調整、運動等生活型態介入3至6個月未達標後，可考慮於醫療監控下使用藥物輔助治療。

林均賢指出，「肥胖本身就是一種慢性病，藥物是幫我們踩煞車，如果在打針期間沒有趁機建立健康的飲食習慣，這其實是生活習慣的回彈，而不是藥物依賴。」

更多公視新聞網報導

瘦瘦針熱潮席捲美國 餐廳推迷你份量主餐

為減重打「瘦瘦針」 醫：BMI大於30才適合

