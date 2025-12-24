瘦瘦針「五大禁忌族群」曝！孕婦、胰臟炎患者不宜使用

瘦瘦針成為近年熱門的減重方式，但並非所有人都適合使用。營養師高敏敏分享，有五種族群需要特別注意，這些人使用瘦瘦針可能面臨健康風險，應選擇更適合的瘦身方式。

瘦瘦針成為近年熱門的減重方式，但並非所有人都適合使用。（示意圖／Pexels）

營養師高敏敏在臉書專頁中發文表示，懷孕、哺乳中的人不適合使用瘦瘦針，因為這個階段身體的任務是供應足夠營養給胎兒或嬰兒，瘦瘦針可能影響食慾與胃排空，一旦進食量下降、營養攝取不足，就可能影響胎兒發育與乳汁品質。她建議這類族群應規律進食維持能量穩定、每天散步或伸展促進循環，以身體舒適與精神狀態為主。

有藥物過敏史的人也需謹慎。高敏敏表示，瘦瘦針屬於處方藥物，成分會影響腸胃與神經訊號，若本身對藥物或注射劑敏感，可能出現皮膚反應、腸胃不適甚至全身性過敏，這類反應並非單純不舒服，而是可能造成身體長期負擔。她建議這類族群選擇原型食材為主、避開加工食品、重口味與高添加物，以走路或瑜伽取代激烈運動。

營養師高敏敏分享，有五種族群需要特別注意，這些人使用瘦瘦針可能面臨健康風險。（圖／高敏敏臉書「高敏敏 營養師」）

曾有甲狀腺髓質癌或家族史的人同樣不建議使用。高敏敏說明，甲狀腺與全身代謝調控密切相關，部分成分可能干擾內分泌訊號傳遞，對高風險族群而言，可能影響甲狀腺相關機制穩定、增加潛在風險，因此不建議以瘦瘦針作為減重工具，而應優先選擇不干擾內分泌的方式，例如每餐補充蛋白質維持肌肉量、保留適量澱粉穩定代謝、規律阻力訓練每週2至3次。

嚴重腸胃道疾病者使用瘦瘦針可能讓症狀加劇。高敏敏解釋，瘦瘦針會延緩胃排空並改變腸胃蠕動節奏，對腸胃功能正常的人是抑制食慾，但對已有胃排空異常、腸阻塞、長期胃脹氣的人，反而可能讓消化不順加劇，導致腹脹、噁心、進食困難，讓身體更難恢復平衡。她建議少量多餐降低腸胃刺激、熟食取代生食減少不適、從日常活動量慢慢增加。

嚴重腸胃道疾病者使用瘦瘦針可能讓症狀加劇。（圖／Photo AC）

有胰臟炎病史的人也需特別小心。高敏敏強調，胰臟負責消化與血糖調節、對刺激非常敏感，瘦瘦針可能影響消化激素分泌，對曾有胰臟炎病史的人，可能增加代謝負擔、提高復發或惡化風險，因此使用前一定要由醫師完整評估，不可自行嘗試。她建議控制油脂攝取降低胰臟負擔、用餐定時定量避免暴食、每天走路或輕量活動。

高敏敏提醒，瘦身從來不是一條標準答案，而是要看身體適不適合，當一種方法需要承擔風險，那它就不該是唯一選項，選對方式會發現慢慢來反而走得更遠。

