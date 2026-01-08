「瘦瘦針」停藥最快1.5年內體重打回原形 「1品牌復胖更快」牛津大學公開最新研究

仰賴「瘦瘦針」減肥的人恐怕無法一勞永逸。示意圖。（翻攝自pixabay）

近年來流行「瘦瘦針」打個針就能減肥，不過根據《英國醫學期刊》（The BMJ）最新的大型研究指出，若停止服用減肥藥物，藥物帶來的體重減輕與健康益處將在2年內消失殆盡，且每月體重回升幅度更達0.8公斤。

這項研究由牛津大學主導，綜合分析了37項試驗中的9341名肥胖或過重患者數據。研究顯示，受試者使用18種不同減肥藥，發現停藥後患者平均每月增重1磅（約0.4公斤），預計在停藥後1.7年內，就會恢復治療前的體重；另外，藥物帶來的健康紅利也將消失，如血壓、膽固醇等心臟健康風險的效果平均在停藥後1.4年內，就會恢復治療前水準。

研究中約半數受試者，使用的是GLP-1類藥物，其中有部分人使用較新、效果更佳的司美格魯肽（Semaglutide）和Tirzepatide（商品名Mounjaro猛健樂、Zepbound）。但據數據揭露，使用這些強效藥物的患者停藥後，復胖速度更快，且平均每月增加近1.8磅（約0.8公斤）。

牛津大學資深研究員庫圖基迪斯（Dimitrios Koutoukidis）坦言，使用Semaglutide或Tirzepatide的人最初減掉的體重更多，也因此反彈的幅度更大。而這類強效藥物的使用者，約在停藥後1.5年就會回到體重基準線，且比其他藥物的1.7年還要快。

研究中還發現一個殘酷事實，無論減掉多少體重，只要依賴藥物減肥後的每月復胖速度，都比透過「行為體重管理計畫」（如飲食控制與運動）來得快。

